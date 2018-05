Leichtathlet bestimmt Rennserie um Denzer-Cup. St. Georgener feiert drei Siege bei drei Starts

Leichtathletik: Wenn ein Läufer bei der bekanntesten Laufserie im Schwarzwald mit Teilnehmerzahlen von 150 bis 200 Läufern pro Rennen drei von drei Läufen für sich entscheidet, dann ist das beachtlich. Wenn dieser Läufer gerade erst 18 Jahre alt geworden ist, dann ist das umso beachtlicher. Felix Davidsen, der für die Lauffreunde St. Georgen an den Start geht, entschied nach Siegen beim Weihermooslauf in Unterkirnach und dem Obereschacher Sport-Weiß-Lauf am vergangenen Wochenende auch den Volkslauf in Wolterdingen für sich. Bei den Läufen, die alle zwischen zehn und zwölf Kilometer lang sind, lief der Schüler die Strecken alle in Zeiten um die 40 Minuten, trotz Höhenunterschieden von mehr als 100 Metern pro Rennen und damit verbundenen An- und Abstiegen.

Im vergangenen Jahr wurde Davidsen am Ende Siebter in der Gesamtwertung und Sieger in seiner Altersklasse U20. Dieses Jahr will er die von Intersport gesponserte Laufserie über alle Altersklassen hinweg für sich entscheiden und sich damit auch den Gutschein in Wert von 200 Euro bei dem Sportgeschäft sichern. Sechs Rennen warten noch auf Davidsen, der die zwölfte Klasse des Wirtschaftsgymnasiums an den Kaufmännischen Schulen in Villingen besucht und nächstes Jahr sein Abitur anpeilt. Danach will er studieren. Sozialwirtschaft fasziniert ihn aktuell, Sport, standesgemäß, auch. Die Teilnahme am Denzer-Cup 2017 war gleichzeitig sein erstes Rennen, dabei hat er "Blut geleckt". "Ich bin durch meinen Vater zum Laufen gekommen, davor bin ich eher Rennrad gefahren. Vor allem bei den Läufen 2017 habe ich richtig Spaß am Joggen gefunden“, sagt Felix Davidsen.

Was ihn am Laufen fasziniert? "Der Kampf gegen mich selbst. Zum einen, wenn es darum geht, sich selbst für das Training zu motivieren. Wenn ich erst einmal unterwegs bin, bin ich jedes Mal froh, es gemacht zu haben. Beim Laufen kann ich super abschalten und fühle mich danach immer sehr gut. Auch während eines Wettkampfs muss man sich schon auch mal quälen, im Anschluss ist man jedoch immer stolz auf sich, es geschafft zu haben.“ Als weiteren Vorteil seiner Sportart sieht er den geringen Zeitaufwand, der dafür nötig ist. „Eine Stunde reicht ja schon aus und die Zeit hat man immer. Beim Rennradfahren muss ich dafür deutlich mehr investieren.“ Neben dem Laufen spielt Felix Davidsen auch noch für den Tennisclub St. Georgen, außerdem gefällt ihm Basketball.

Dreimal trainiert er jede Woche. Dazu kommen Wettkämpfe am Wochenende. Sein Trainingsprogramm besteht aus Intervallläufen und auch längeren Strecken. Außerdem macht er zuhause Kraftübungen, um sich vor Verletzungen zu schützen. Dabei verfolgt er ein großes Ziel: Irgendwann will Davidsen einen Marathon laufen, „auch wenn ich mir das nicht so spaßig vorstelle“. Zunächst tastet sich der Schüler langsam an seine Zielstrecke heran. Am Samstag geht er zum ersten Mal bei einer Strecke an den Start, die länger als zwölf Kilometer ist. Beim Schluchsee-Lauf warten 18 Kilometer auf den St. Georgener. In seiner aktuellen Form dürfte er auch die ohne Probleme bewältigen.

Der 15. September dieses Jahres könnte für den 18-Jährigen ein ganz wichtiger und emotionaler Tag werden. Dann findet der Stauseelauf in Vöhrenbach statt, der gleichzeitig das letzte Rennen des Denzer-Cups ist. Hält der St. Georgener sein beachtliches Niveau, dürfte er an diesem Tag den Gesamtsieg in der Laufserie bejubeln. So oder so: Im Moment läuft es bei Felix Davidsen richtig rund.

