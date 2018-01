Regionalsport Schwarzwald Favoriten setzten sich durch

Tennisnachwuchs ermittelt Hallenmeister. Enttäuschende Teilnehmerzahl in Villingen

Tennis: (jümü) 70 Mädchen und Jungen aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee kämpften am Wochenende in Villingen zum einen um Punkte für die Rangliste und die Leistungsklasse, zum anderen um die Qualifikation für die Badischen Jugend-Hallenmeisterschaften. Bezirksjugendwart Tim Nitsch war von der Resonanz enttäuscht. „Vor allem in der U18 waren es nur wenige Teilnehmer.“ Der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel war von den Leistungen der Jugendlichen angetan: „Es sind einige Talente dabei, die es zu fördern gilt.“

Mit einem deutlichen 6:1, 6:1 über Anna Sauter (TC BW Villingen) erreichte die an eins gesetzte Favoritin Zoe Stehle aus Überlingen das Finale. Ihre Gegnerin, Michelle Stepanov (TC BW Villingen), musste hart um den Einzug in das Endspiel kämpfen und besiegte Kimberly Tran (DJK Singen) erst im Match-Tie-Break mit 10:4 Spielen. Im Finale hatte die Lokalmatadorin allerdings nichts mehr entgegen zu setzen und machte gegen Stehle kein Spiel. Mit einem knappen Sieg gegen Sauter holte sich Tran den dritten Platz.

Souverän war auch der Auftritt des Favoriten Leon Duttlinger (TC Bonndorf) bei den Jungs der Altersklasse U12. Im Halbfinale traf der Schwarzwälder auf seinen Bruder Marvin und zog mit einem 6:3 und 6:2 Erfolg ins Finale ein. Hier war Nico Hauke (TC Steißlingen), der sich im Halbfinale gegen Lazar Milic (TC BW Villingen) durchsetzte sein Gegner. Mit einem 6:3 und 6:1 sicherte sich Duttlinger den Titel.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde bei den U14 ebenfalls die an eins gesetzte Villingerin Gina Betzner, die auf dem Weg ins Finale nur zwei Spiele abgeben musste. Im Halbfinale gewann sie gegen Lisa Dennenmoser (TC Markdorf) mit 6:0 und 6:1. Leonie Schulz (TC Markdorf) erreichte das Endspiel mit Siegen über die an zwei gesetzte Mirabelle Ehret (TC Dettingen-Wallhausen) sowie Isabell Albicker (TC RW Tiengen). Im Finale hatte sie beim 1:6 und 1:6 gegen die Lokalmatadorin allerdings keine Chance. Albicker setzte sich beim Spiel um Platz drei gegen Dennenmoser durch.

Mit einem 16:14 im Match-Tie-Break gegen Till Messmer (TC 1902 Überlingen) erreichte bei den U14-Jungs der an eins gesetzte Nick Dufner das Endspiel gegen die Nummer zwei, Tobias Koller (TC BW Villingen), der sich im Halbfinale gegen Milo Leuenberger (TC BW Villingen) durchsetzte. In eigener Halle hatte der Villinger im Endspiel die besseren Karten und sicherte sich mit einem 6:2 und 6:4 die Bezirksmeisterschaft. Dritter wurde Milo Leuenberger.

Bei den U16-Mädchen setzte sich Tijana Maksimovic vom TC BW Donaueschingen überlegen durch. Sie siegte im Halbfinale mit 7:5 und 6:1 gegen Kim Stöckle (TC RW Tiengen) und gab auch im Finale gegen die an zwei gesetzte Kim Junker (TC Pfullendorf) beim 6:1 und 6:1 lediglich zwei Spiele ab. Junker schaffte den Einzug ins Finale durch einen 6:3 und 6:1 Erfolg über Louisa Kunz (TC RW Tiengen), die den dritten Platz belegte.

Auch bei den U16-Jungs gab sich der Favorit keine Blöße: Phil Exner (TC Konstanz) zog mit einem 6:1 und 6:0 gegen Philipp Federle ins Finale ein und gewann dieses mit 6:1 und 6:3 gegen Lukas Krause (TC BW Donaueschingen), der mit einem Sieg über Phil Schöllhorn (TC 1902 Überlingen) das Endspiel erreichte. Im Spiel um Platz drei setzte sich Federle im Match-Tie-Break gegen Schöllhorn durch.

Souverän auch die Vorstellung von Laura Thoma (TC RW Tiengen) bei den U18-Mädchen: Sie gewann alle Gruppenspiele deutlich und holte sich den Titel vor Antonia Tanner (TC RW Tiengen) und Alina Milkau (TC Dogern). Bei den Jungs setzte sich in den Gruppenspielen Florian Ehmke aus Markdorf durch. Zweiter wurde Lucca Seidel (TC Dogern) vor Luis Lainer (TC GW Hornberg).

Die Meister

Zoe Stehle (TC 1902 Überlingen) und Leon Duttlinger (TC Bonndorf) in der Altersklasse U12, Gina Betzner (TC BW Villingen) und Tobias Koller (TC BW Villingen) bei den U14, Tijana Maksimovic (TC BW Donaueschingen) und Phil Exner (TC Konstanz) bei den U16 sowie Laura Thoma (TC RW Tiengen) und Florian Ehmke (TC Markdorf) bei den U18 sind die Meister 2018 in der Halle.