Regionalsport Schwarzwald Favoriten setzen sich durch

Wanderpreis-Staffellauf der Ski-Zunft Triberg in Schönwald-Weißenbach ausgetragen

Skilanglauf: (ju) Beim Wanderpreis-Staffellauf der Ski-Zunft Triberg waren 27 Staffeltrios am Mittwochabend unter Flutlicht im Rothaus-Loipenzentrum in Schönwald-Weißenbach am Start. Im Staffelsprint in der freien Technik über dreimal fünf Kilometer erkämpfte die SZ Brend in der Tagesbestzeit den Wanderpreis. Bei den Damen verteidigte der SV St. Georgen den Wanderpokal.

Eröffnet wurde der Staffelsprint von den Schülern U 10 bis U 16 über dreimal 2,5 Kilometer. In der U 16 liefen Kevin Dorer, Samuel Fleig und Jakob Kuß von der SZ Brend nach 11:24 Minuten als Sieger durchs Ziel. Sie hatten 40 Sekunden Vorsprung vor der gemischten Staffel des SV St. Georgen mit Noah Schneide, Friederike Pfaff und Philipp King. Ohne Konkurrenz kam die SZ Brend mit Alica Seng, Lina Dorer und Tanja Borchert zum leichten Sieg in 13:19 Minuten. Zum überlegenen Start-Ziel-Sieg der Buben bis U 14 kam das Trio des SV St. Georgen in der drittbesten Zeit (12:47) mit Simon Schneider, Moritz Rombach und Jonas King. Mit 2:33 Minuten Rückstand wurde der SC Langenordnach Zweiter, gefolgt von zwei Staffeltrios des ST Schonach-Rohrhardsberg.

Bei den jüngsten Mädchen wiederholten die Duffner-Drillinge Marie, Leni und Jana (SC Schönwald) in 14;21 Minuten im reinen Vereinsduell um 17 Sekunden vor Joana Schwer, Franziska Dorer und Emily Fautz ihren Pokalsieg. Dritter wurde der SV St. Georgen (15:21) mit Nora Blum, Sabine Fleig und Nils Klausmann mit großem Abstand zu den zwei Staffeltrios der SZ Brend.

Den Wanderpreis der männlichen Jugend über 3 x 2 Runden auf der Skirollerstrecke gewann die SZ Uhingen mit Jan Andersen, Finn Stütz und Florian Baumann in 28:31 Minuten vor der SZ Breitnau. Bei den Damen verteidigte das Trio des SV St. Georgen mit Helena Merkle, Pia Fichter und Lisa Kopp den Wanderpokal von 2016 mit klarem Start-Ziel-Sieg vor der SZ Brend mit Jasmin Pfaff, Jenny Link und Katharina Baum. Nach der ersten Teilstrecke lag noch das gemischte Trio des Ski-Team Schonach-Rohrhardsberg mit Lukas Duffner knapp in Führung vor St. Georgen. Andrea Dotter und Isabell Kuner konnten aber nicht dagegen halten und mussten sich mit Rang drei begnügen.

Bei den Herren wurde das Trio der SZ Brend mit Manuel Dorer, Walter Kuß und Patrick Pfaff seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in der Tagesbestzeit von 27:43 Minuten den Wanderpokal. Das Trio des SV St. Georgen mit den Brüdern Julian und Jannik Pfaff und Schlussläufer Tomas Kopp büßte als Zweiter 41 Sekunden ein. Das ST Schonach-Rohrhardsberg mit den Kombinierern Jonas Jäkle, Benedikt Kuner und Jonas Maier kamen als Dritte vor dem SC Schönwald und zwei Staffeln der SZ Brend aufs Siegerpodium.