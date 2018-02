Regionalsport Schwarzwald Favorit Schulte setzt sich durch

24. Bodensee-Tennisturnier in Tengen

Tennis: (jümü) Die Nummer Eins, Rene Schulte, setzte sich im Finale des hochkarätigen Bodensee-Turniers in der Sandplatzhalle des TC Tengen mit 6:2 und 7:6 gegen den Vorjahressieger Karel Vesecky durch. Das Spiel war geprägt von den starken Aufschlägen der beiden Kontrahenten. Während der in der kommenden Saison für den TC BW Villingen in der Badenliga an Nummers eins antretende Schulte den ersten Satz klar mit 6:2 für sich entschied, wurde es im zweiten Durchgang richtig eng. Beide gaben sich bis zum 6:6 keine Blöße und brachten ihre Aufschlagspiele „zu Null“ oder „zu 15“ durch. Im entscheidenden Tiebreak führte Schulte schnell mit 5:0 und ließ sich das Match nicht mehr aus der Hand nehmen.

Auf dem Weg ins Endspiel besiegte Schulte im Viertelfinale Noah Rockstroh vom TC Markdorf mit 6:3 und 6:4, hatte dann aber gegen den an sechs gesetzten Adrian Kohler (TC BW Weiher) größere Probleme. Nach einem 6:3 und 6:7 mussten die beiden in die Verlängerung. In einem ganz engen Match-Tiebreak gewann der Favorit mit 14:12.

Karel Vesecky schaltete auf dem Weg ins Finale den an zwei gesetzten Ivan Gomez Mantilla (TC Tübingen) sowie die Nummer drei, Justin Schlageter (Dogern), aus. Gegen den jungen Schlageter musste er alles in die Waagschale werfen, um als Tiebreak-Sieger den Platz verlassen zu können. Der gebürtige Villinger Denis Kapric (TC BW Oberweier) schied im Viertelfinale aus.