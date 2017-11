Fabio Chiurazzi gelingt Hattrick

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Überlingen 3:0 (0:0). (olg) Villingen feierte am Sonntag einen verdienten Sieg gegen den unbequemen Aufsteiger. Trainer Marcel Yahyaijan war mit der Leistung sehr zufrieden. Die Oberliga-Reserve bleibt weiter in der Erfolgsspur und hatte in Fabio Chiurazzi den herausragenden Matchwinner auf dem Platz. Der Offensivmann erzielte nach dem Seitenwechsel alle drei Treffer der Nullachter. Yahyaijan lobte die Leistung seiner Jungs. "Unser Matchplan ging voll auf. Wir haben geduldig gespielt. Der Gegner stand defensiv sehr kompakt. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen bekommen würden. Und die haben wir genutzt“, lobte er die Beharrlichkeit.

Allerdings musste die Heimelf über eine Stunde warten, ehe der Knoten platzte. Dann legte Fabio Chiurazzi los wie eine Rakete. In der 64. Minute traf er zum 1:0. Den zweiten Treffer legte er in der 75. Minute nach, ehe ihm keine 180 Sekunden später der Hattrick innerhalb von nicht einmal einer Viertelstunde gelang. Bei weiteren Möglichkeiten hätten die Villinger das Resultat sogar noch erhöhen können. Villingen wahrt somit weiterhin alle Chancen auf eine Top-Platzierung in dieser Saison. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Chiurazzi (64., 75., 78.); SR: Büchele.

FC 08 Villingen II: Otte, Campisciano (56. Bak), Cakici, Wehrle, Dresel, Crudo (76. Zölle), Jerhof (46. Atar), F. Chiurazzi (84. Kokolanski), Geng, Wagner.