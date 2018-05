Regionalsport Schwarzwald Fabian Brugger sorgt für Überraschung

170 Teilnehmer bei Tennis-Meisterschaften in Singen. Ungesetzter Spieler gewinnt bei den Herren

Tennis: (jümü) Beim Ranglistenturnier zu den offenen Meisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee auf den Plätzen des TC Singen setzte sich überraschend der ungesetzte Fabian Brugger (TC 1902 Überlingen) durch. Der aus Villingen stammende Spieler besiegte den an fünf gesetzten Leon Back (TC RW Tiengen) in einem hochklassigen Match auf Augenhöhe im Match-Tiebreak mit 10:5 Spielen. Bei den Damen sicherte sich die an drei gesetzte Marisa Schmidt (Heidelberger TC) mit einem Erfolg über Michelle Roth (TC Viernheim), die im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste, den Sieg. „Mit 170 Teilnehmern hatten wir 30 Spieler mehr als im vergangenen Jahr, und auch das Niveau war stark“, sagte der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel.

Im stark besetzten Herrenfeld, wo es neben den LK-Punkten auch um Punkte für die Rangliste ging, sorgte der Villinger Fabian Brugger, der für den TC Überlingen in der Oberliga antritt, für die Überraschung des Turniers. Ungesetzt marschierte er ins Finale und ließ sich auch von Noah Rockstroh (TC Markdorf), der Nummer 248 in Deutschland, nicht aufhalten. Mit einem deutlichen Sieg über Marvin Kromer (TC RW Tiengen) im Halbfinale erreichte Brugger das Endspiel. Dort traf er auf den an fünf gesetzten Leon Back aus Tiengen, der sich im Semifinale gegen Maximilian Scheiter (Ingolstadt) durchsetzte. In einer hochklassigen Partie gewannen beiden einen Satz mit jeweils 6:4. Im Match-Tiebreak holte sich Brugger mit 10:5 den Titel.

Bei den Damen traten aus dem Bezirk mit Carmen Oexle (Radolfzell), Daniela Wieand (Dettingen-W.) und Stephanie Zerres (Konstanz) nur drei Spielerinnen an. Sie scheiterten alle in der ersten Runde. Es gewann die an drei gesetzte Marisa Schmidt aus Heidelberg.

Stark präsentierte sich bei den Herren LK 5 bis 12 der ungesetzte Burakcan Özdemir aus Litzelstetten. Er besiegte im Finale die Nummer eins, Oliver Thiel (TC Singen), im Match-Tiebreak mit 10:7. Bei den LK 10 bis 16 setzte sich Moritz Repnik aus Radolfzell gegen Florian Ehmke (TC Markdorf) mit 6:1 und 6:2 durch. Bei den LK 14 bis 23 holte sich Marcel Baumann aus Pfullendorf den Titel mit einem 6:4/6:3 Erfolg über den an eins gesetzten Felix Schleicher (TC Südstadt Villingen). Bei den Damen LK 12 bis 23 holte sich Lokalmatadorin Eve Quabeck den Titel vor Elena Schöllhorn (TC Markdorf).

Bei den Herren 30 setzte sich der an eins gesetzte Klaus-Daniel Umland vom Hochrhein im Finale gegen die Nummer drei, Julian Grieser (Radolfzell), mit 6:1 und 6:2 durch. Bei den Herren 40 gewann der an eins gesetzte Gastspieler Thorsten Heiß aus Hechingen im Finale mit 6:0 und 6:2 gegen Christopher Siegert (TC BW Villingen). Thomas Gollwitzer überraschte bei den Herren 50. Der Radolfzeller gewann das Finale gegen seinen Klubkollegen Matthias Möhrle 6:2 und 6:0. Bei den Herren 55 gewann Dietrich Heidegger (Waldkirch). Georg Bentele vom TC BW Villingen scheiterte im Halbfinale. Bei den Herren 60 setzte sich mit Helmut Salewski (Konstanz) im Finale gegen Uwe Heinrich (Vaihingen) die Nummer zwei gegen die Nummer eins durch.

Die Titelträger

Herren LK 5 bis 12: Burakcan Özdemir (SV Litzelstetten), Herren LK 10 bis 16: Moritz Repnik (TC Radolfzell), LK 14 bis 23: Marcel Baumann (TC Pfullendorf), Damen LK 12 bis 23: Eve Quabeck (TC Singen).

Herren: Fabian Brugger (TC 1902 Überlingen), Damen: Marisa Schmidt (Heidelberger TC), Herren 30: Klaus-Daniel Umland (TC RW Tiengen), Herren 40: Thorsten Heiß (TC Hechingen).

Herren 50: Thomas Gollwitzer (TC Rebberg Radolfzell), Damen 50: Isolde Hepp-Schwarz (TC Singen), Herren 55: Dietrich Heidegger (TC RW Waldkirch), Herren 60: Helmut Salewski (PTSV Post Telekom) und Herren 65: Rudolf Mehler vom TC Langenargen.