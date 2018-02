Regionalsport Schwarzwald FV Marbach und TuS Bonndorf siegen bei den Juniorinnen

Endrundenturniere um Futsal-Meisterschaft im Bezirk Schwarzwald in Schonach

Hallenfußball: (ali) Der FV Marbach und der TuS Bonndorf wurden in Schonach Futsal-Bezirksmeister bei den Juniorinnen. Die Marbacher siegten bei den C-Mädchen und Bonndorf bei den B-Mädels. Beide Teams qualifizierten sich für das südbadische Finalturnier am kommenden Samstag in Waldshut.

Marbach und der FV Tennenbronn dominierten bei den C-Juniorinnen in der Vorrunde ihre Gegner und qualifizierten sich direkt fürs Halbfinale. In der Zwischenrunde um den Einzug ins Halbfinale setzte sich der SSC Donaueschingen gegen den VfB Villingen im Sechsmeterschießen durch und die SG Furtwangen mit 2:0 gegen den SV Titisee. Im ersten Halbfinale besiegte Marbach mit einer starken Leistung den SSC Donaueschingen 3:0. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Tennenbronn gegen Furtwangen durch.

Den fünften Rang sicherte sich der SV Titisee mit einem 3:1-Erfolg im Platzierungsspiel gegen den VfB Villingen. Das Spiel um Platz drei zwischen Furtwangen und Donaueschingen endete torlos. Im Sechsmeterschießen behielt Furtwangen mit 5:4 die Oberhand.

Im Finale boten Marbach und Tennenbronn den Zuschauern ein heißes Duell. Auch hier endete die reguläre Spielzeit ohne Sieger. Im Sechsmeterschießen bewiesen die Marbacherinnen Nervenstärke und holte sich mit 4:3 den Bezirksmeistertitel.

Ein packendes Finale sahen die Zuschauer bei den B-Juniorinnen. Dabei gewann der TuS Bonndorf knapp mit 3:2 gegen den FC Wolterdingen.

In der Vorrunde wurden Wolterdingen und die SG VfB Villingen in ihrer Dreier-Gruppe jeweils Erster und qualifizierten sich direkt fürs Halbfinale. In der Zwischenrunde ging es um die zwei anderen Halbfinalplätze. Hier behielt Bonndorf knapp mit 3:2 gegen Marbach die Oberhand und FC Hüfingen gewann gegen die SG Kirchen-Hausen 2:1.

Im ersten Halbfinale setzten sich die Bonndorfer Mädels gegen die SG VfB Villingen mit 2:0 durch. Im zweiten Semifinale stand es zwischen Wolterdingen und Hüfingen nach regulärer Spielzeit 0:0. Im Sechsmeterschießen behielt Wolterdingen mit 3:2 die Oberhand.

Das Spiel um Platz fünf gewann Marbach gegen Kirchen-Hausen klar mit 4:0 und im Spiel um Platz drei beeindruckte die SG VfB Villingen mit einem 7:0-Erfolg gegen Hüfingen.