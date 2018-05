Regionalsport Schwarzwald FV Marbach übernimmt Tabellenspitze

Landesligist gewinnt Top-Spiel in Hausen. Verbandsligist Neukirch hofft nach Sieg wieder

Frauenfußball-Verbandsliga: FC Wolfenweiler-Schallstadt – Sportfreunde Neukirch 1:5 (0:2). (olg) Beim Schlusslicht holten die Gäste im Kellerduell drei wertvolle Zähler. „Unser Sieg war verdient. Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Alle Spielerinnen haben sich gegen den drohenden Abstieg gestemmt“, freute sich Trainer Dirk Huber. Sophia Burgbacher sorgte für den perfekten Start zum 0:1 (2.). Monja Moll traf mit ihrem ersten Tor für Neukirch zum 0:2 (34.). Ein Eigentor entschied die Partie kurz nach der Pause früh (51.). Melanie Löffler legte sogar das 0:4 nach (66.). Und den Anschluss der Gastgeber zum 1:4 (70.) konterte abermals Burgbacher mit dem 1:5-Schlusspunkt in der 81. Minute.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Wollbach/Wittlingen 3:7 (1:2). Erneut kam die SG Bad Dürrheim unter die Räder und kassierte insgesamt 15 Tore gegen die Kandertäler in zwei Partien. Das 0:1 (16.) glich Christina Brugger schnell aus (19.). Ein Eigentor von Amelie Rose kurze Zeit später (23.) sorgte für das 1:2. Nach der Pause legte der Gast das 1:3 nach (54.). Mit einem Doppelschlag (65./67.) schraubte Wollbach das Resultat auf 1:5 hoch. Brugger (78.) sowie Marisa Schlenker-Brown (87.) verkürzten danach auf 3:5. Die Antwort der Gäste waren zwei weitere Treffer zum 3:6 (88.) und 3:7 (90.).

Landesliga: FC Hausen im Wiesental – FV Marbach 0:1 (0:0). Mit einem äußerst glücklichen Sieg beim Spitzenreiter, der bisher alle neun Heimspiele gewonnen hatte, übernahm Marbach nun selbst vor den letzten drei Spieltagen die Tabellenführung. „Es war läuferisch und kämpferisch von uns eine unglaubliche Vorstellung", freute sich Trainer Holger Rohde. Die Spielerinnen des Tages waren Torfrau Luzia Burgbacher und Torjägerin Valeria Chiarelli. „Was Luzia ablieferte war sensationell. Sie hält erst einen Foulelfmeter von Nadine Wetzel in der 24. Minute und entschärft danach sechs hundertprozentige Chancen von Hausen", so Rohde.

Chiarelli packte nach ihrem Heber über die Hausener-Torfrau an die Latte (42.) in der 74. Minute noch einen aus. Aus 30 Metern feuerte sie den Ball sehenswert in den Winkel zum Tor des Tages. Es war ihr 15. Saisontreffer. Was danach kam war eine reine Abwehrschlacht gegen einen Gegner, der nicht Fußball spielte, sondern mit Libero und gefühlten 50 langen Bällen nur hoch und weit in den Strafraum operierte. Cora Rigoni (90.) hatte bei einem Alleingang noch die Chance zum 2:0. „Unsere Torfrau war der Turm in der Schlacht“, lobte Rohde seine 59-jährige Ausnahmeathletin.

Angesichts der Personalsorgen vor der Partie hatte Rohde noch ein Sonderlob parat. „Das Tolle an unserem Sieg: Neun Spielerinnen, davon drei absolute Leistungsträger fielen aus. Wir haben nicht gejammert, sondern als Mannschaft eine Schippe drauf gelegt. Geburtstagskind Veronika Sieber und Youngster Anouk Bartler in der Abwehrkette lieferten einen aufopferungsvollen Kampfgeist ab.“