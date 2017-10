Regionalsport Schwarzwald FV Marbach gewinnt Pokalderby

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen unterliegt 0:1

Frauenfußball, südbadischer Pokal: (olg) FV Marbach – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 1:0 (1:0). Einen verdienten Sieg feierte Landesligist FV Marbach gegen den Verbandsliga-Tabellenführer. Allerdings verzichteten beide Teams auf etliche Leistungsträger. „Wir waren das bessere Team und haben verdient gewonnen“, sagte Marbachs Trainer Holger Rohde. Sein Kollege Klaus Stärk sah es ebenso: „Marbach war spielerisch besser.“ Das Tor des Tages erzielte Veronika Sieber bereits in der 11. Minute mit einem 22-Meter-Freistoß, der sich über Bad Dürrheims Torfrau Melanie Hikuam hinweg ins Netz senkte. In den letzten 25 Minuten spielte Marbach nur noch zu zehnt, da Rohde bereits viermal gewechselt hatte und sich eine Spielerin verletzte.

FC Uhldingen – FC Pfohren 3:0 (0:0). Eine Stunde lang war das Spiel offen, ehe der Gastgeber mit einem Doppelschlag in der 61. und 65. Minute durch Ilaria Stasi und Natalie Poisel für eine 2:0-Führung sorgte. Poisel erzielte in der 82. Minute auch den 3:0-Endstand.

FC Grüningen – Sportfreunde Neukirch 0:4 (0:2). Einen klaren Sieg feierte der Frauen-Verbandsligist in diesem Pokalderby: Sophia Burgbacher war mit drei Treffern in der 14., 43. und 57. Minute die überragende Spielerin bei Neukirch. Nora Kirner sorgte in der 61. Minute für den 0:4-Endstand.