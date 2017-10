Regionalsport Schwarzwald FC Weilersbachs Trainer Nunzio Pastore: "Wir haben einen Lauf"

10. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Fünfter Sieg in Folge für FC Weilersbach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der Vorsprung des FC Fischbach an der Tabellenspitze ist nach dem 1:1 in Triberg bis auf einen Zähler geschmolzen. „Wir werden in den drei kommenden Spielen sehen, was dieser Punkt wert ist. Wir hatten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um drei Zähler mitzunehmen. Aber ich mache meiner Mannschaft keine Vorwürfe. Nach zuletzt drei englischen Wochen waren die meisten Jungs platt. So etwas geht an die Substanz“, sagt Trainer Günter Hirsch. Dennoch sei in Triberg mehr möglich gewesen, wobei Hirsch seiner Elf das Attribut „bessere Mannschaft“ verlieh. Nach dem ersten Saisondrittel stehen 25 Punkte und nur acht Gegentreffer auf der Habenseite. „Diese Bilanz hätte ich vor dem ersten Punktspiel sofort unterschrieben“, freut sich Hirsch.

Mit dem 7:0-Erfolg gegen den FC Schonach II gelang dem FC Weilersbach bereits der fünfte Sieg in Folge. „Wir haben einen Lauf und spielen wirklich guten Fußball. Meine Aufgabe wird es nun sein, darauf zu achten, dass alle Jungs mit den Füßen auf dem Boden bleiben und nicht abheben“, betont Trainer Nunzio Pastore. Drei Punkte fehlen noch zur Tabellenführung und der Abstand zu Platz vier beträgt bereits fünf Punkte. „Wir nehmen mit, was wir bekommen können. Ein Aufstieg ist bei uns kein Thema. Die Mannschaft ist jung und ihre Entwicklung steht im Mittelpunkt“, ergänzt Pastore. Tolga Sözer hat mit nunmehr 17 Toren mehr als 50 Prozent der Weilersbacher Treffer erzielt.

Weiterhin eine gute Rolle spielt Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Mit dem 3:1-Erfolg bei der SG Buchenberg gelang der Elf von Trainer Franz Ratz bereits der fünfte Saisonsieg. Aktuell ist der Neuling mit zehn Punkten sogar die beste Auswärtsmannschaft der Staffel. „Alles schöne Zahlen“, schmunzelt Ratz. Was ihn am Wochenende gewaltig störte, war die rote Karte nach bereits 21 Minuten. „So etwas darf nicht passieren und ärgert mich maßlos. Danach kann so eine Partie kippen“, so Ratz. Ihn freut, dass die Defensive deutlich stabiler stand und die Mannschaft geordnet aus der eigenen Abwehr spielte. Zu den bisherigen 17 Punkten sagt Ratz: „So kann es gerne weitergehen.“

Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat sich der FC Tannheim aus der Abstiegszone befreit. In Nußbach feierte die Elf von Trainer Christoph Raithel einen 2:1-Erfolg, der in letzter Minute zustande kam. „Wir haben in Minute 88 den 1:1-Ausgleich kassiert, dann aber viel Moral gezeigt. Wir haben uns schnell an den kleinen Hartplatz gewöhnt. Leistung und Ergebnis passen“, freut sich Raithel. Nach einem „sehr holprigen Start in die neue Saison“ (Raithel) habe sich die Mannschaft nun offenbar gefunden. „Die Jungs sind im Training und in den Spielen sehr motiviert. Das ist sicherlich ein Erfolgsgeheimnis. Nun gilt es nachzulegen“, so der Trainer.

Neuling SV Nußbach kassierte gegen Tannheim bereits die dritte Heimniederlage. „Wenn wir früher den 1:1-Ausgleich machen, punkten wir. Die Chancen dazu waren da. Einmal stand allerdings der Pfosten im Weg und in anderen Situationen fehlte das Abschlussglück“, resümiert Trainer Richard Dittrich. In der Schlussphase sei es ein offener Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften gewesen. „Wir müssen weiterhin nach der Eichhörnchen-Methode unsere Punkte sammeln. Ich bin mir sicher, dass alle Fragen nach Absteigern und Klassenerhalt erst am letzten Spieltag beantwortet werden. Unsere elf Punkte nach dem ersten Saisondrittel sind in Ordnung, wobei in meiner persönlichen Marschtabelle zwei, drei Punkte fehlen“, ergänzt Dittrich.

Drei Gegentore zwischen der 54. und 60. Minute kosteten den FC Kappel gegen den VfB Villingen ein besseres Ergebnis. „Wir haben sehr gute 84 Minuten gezeigt. Doch die Phase mit den drei Gegentreffern war der Knackpunkt im Spiel. Ansonsten waren wir nicht schlechter als der VfB“, bilanziert Trainer Kai Bommer die 2:4-Heimniederlage seiner Schützlinge. Trotz eines verschossenen Elfmeters und einigen Aluminiumtreffern war Bommer nicht unzufrieden mit seiner Elf. „Gegenüber der Partie in Tannheim haben wir uns deutlich gesteigert. Da wären in beiden Partien auch vier Punkte mehr möglich gewesen“, fügt Bommer an. Nun gelte die ganze Konzentration den kommenden Partien gegen die Schlusslichter aus Peterzell und Neukirch. Bommer: „Da sollten sechs Punkte her, dann wären wir im Soll.“

Seit nunmehr acht Spielen wartet der FC Peterzell auf einen Sieg. Im Duell der beiden Kellerkinder sprang gegen die Sportfreunde Neukirch auf eigenem Platz nur ein torloses Remis heraus. „Natürlich hatten wir uns mehr erhofft. Gefreut hat mich, dass wir nach zuletzt vielen Gegentreffern zu Null gespielt haben. Ein dickes Lob geht an unseren Schlussmann Pascal Weissinger, der mehrfach großartig reagiert hat und einen hohen Anteil an dem Punktgewinn hat“, stellt Trainer Giovanni Mercuri heraus. Goldrichtig lag Mercuri mit seinen Einwechselspielern. „Sie alle haben für frischen Wind gesorgt.“ Sorgen um den Klassenerhalt macht sich der Coach trotz des aktuell vorletzten Platzes nicht. „Wir werden da wieder herauskommen. Wenn wir personell komplett sind, haben wir auch die Qualität dazu.“