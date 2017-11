Regionalsport Schwarzwald FC Schonachs Trainer Blanco: Einige Spieler kommen an ihre Grenzen

Rückblick auf 13. Spieltag in der Fußball-Landesliga. Zwei Schwarzwälder Teams in den Top Fünf

Fußball-Landesliga: Nach 13 Spieltagen zeichnet sich ab, dass wohl ein Quintett um die ersten zwei Plätze in der Liga spielen wird. Mit dabei im erlauchten Kreis der FC Schonach und FC 08 Villingen II. Mit DJK Villingen und dem SV Obereschach stecken auch zwei Schwarzwälder Teams in der gefährlichen Abstiegszone fest.

Der FC Schonach feierte mit dem 4:1-Erfolg gegen Salem bereits den neunten Saisonsieg und hat die Marke von 30 Punkten geknackt. Die Elf von Trainer Enrique Blanco benötigte rund 20 Minuten, um sich auf den Gegner einzustellen. Doch auch der 0:1-Rückstand warf die Mannschaft nicht um. „Mir war klar, dass wir die Partie drehen, wenn wir unser Kombinationsspiel zeigen und hohes Tempo gehen. Wir sind zudem aggressiv auf die zweiten Bälle draufgegangen und haben den Gegner laufen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen“, lobt Blanco. Er war sich immer bewusst, dass seine Elf über 90 Minuten jederzeit nachlegen und den Gegner beeindrucken kann. Langsam aber zehrt die Saison auch an den Schonachern. Zu gern würde Blanco einigen Akteuren eine Pause gönnen, doch das geht bei der leicht angespannten Personallage nicht. „Einige Spieler kommen an ihre Grenzen. Dass sie auf die Zähne beißen, gefällt mir. Wir müssen die restlichen vier Partien noch überstehen und punkten. Dann dürfen wir sehr zufrieden in die Pause gehen.“

Torhungrig präsentiert sich aktuell der FC 08 Villingen II. Mit dem 6:0 gegen Obereschach erzielte die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan in den vergangenen drei Partien 18 Tore und stellt mit 41 Treffern den besten Angriff der Liga. „Es gibt nur zwei Aspekte, die mich nicht ganz zufrieden stimmen. Einerseits hätten wir gegen Obereschach schon in den ersten 45 Minuten mehr als einen Treffer erzielen müssen. Andererseits hat mir nicht gefallen, dass wir nach dem 5:0 zu sehr den Fuß vom Gaspedal genommen haben. In der letzten Viertelstunde ging mir zu wenig“, sagt Yahyaijan. Er kann indes auch seine Spieler verstehen, dass sie im Gefühl des sicheren Erfolgs nicht mehr alles abgerufen haben. Yahyaijan kann mit den bisherigen 28 Punkten gut leben, erwartet aber auch in den letzten zwei Vorrundenspielen in Schonach und gegen Überlingen eine weitere Aufstockung.

Fehlendes Selbstvertrauen bemängelt Mario Bibic, Trainer des SV Obereschach, in seiner Elf. Angesichts des Tabellenstandes und der vielen Niederlagen ist dies auch kein Wunder. „Wir müssen uns dieses Selbstvertrauen wieder erarbeiten. Ich werde auch nach dem 0:6 die Dinge ansprechen, die nicht gestimmt haben. Wir haben es Villingen teilweise zu einfach gemacht“, bilanziert Bibic. Er bedauerte, dass sein Team die Großchance zur 1:0-Führung nicht genutzt hat. „Gerade in dieser Partie wäre es wichtig gewesen, in Führung zu gehen, um Ruhe in die eigenen Aktionen zu bekommen. Doch der Treffer gelang nicht und später durften sich die Spieler bei Schlussmann Julian Fischer bedanken, dass es am Sonntag kein Fiasko gab. Bibic will nun die Kräfte wieder bündeln, um in den nächsten vier Partien zu punkten. „Dann wird es Zeit für die Winterpause, um die Köpfe wieder freizubekommen, alles auf Null zu stellen und einiges neu zu justieren“, ergänzt Bibic.

Bis in die 93. Minute hielt die DJK Donaueschingen beim Meisterschaftsfavoriten SC Pfullendorf ein 1:1, um schließlich doch noch den zweiten Treffer zu kassieren. „Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und bewiesen, dass wir uns vor keinem Gegner in der Liga verstecken müssen, wenn bei uns alles funktioniert. Ärgerlich ist, dass wir nach unserer 1:0-Führung einen Konter nicht sauber zu Ende gespielt haben. Mit einem möglichen 2:0 wäre Pfullendorf vielleicht nervös geworden“, resümiert DJK-Trainer Christian Leda. Er lobte den couragierten Auftritt seiner Mannschaft, sah aber auch, „dass Pfullendorf schon vor dem zweiten Treffer ausgezeichnete Chancen hatte“. Leda nimmt aus der Niederlage einige positive Aspekte mit, weiß aber auch: „Wir haben weiterhin zu wenig Punkte. Da müssen wir in den kommenden Partien anzusetzen.“

Der FC Furtwangen setzte auch gegen die Spvgg. F.A.L. seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Allein aus den vergangenen fünf Spielen holte die Elf die Maximalpunktzahl 15 bei einem Torverhältnis von 22:8. Der jüngste 2:1-Erfolg gegen F.A.L. war für Spielertrainer Markus Knackmuß beeindruckend. Knackmuß: „Wir haben jetzt das Selbstvertrauen, das uns lange gefehlt hat. Frickingen ist mit dem 2:1 noch gut bedient. Wenn wir unsere Chancen nutzen, kann auch ein ganz anderes Ergebnis herauskommen. Das war eine sehr gute Leistung, zumal wir sehr präsent und stets gefährlich waren“, betont Knackmuß. Allein dreimal standen seine Spieler noch in Eins-zu-eins-Situationen vor dem gegnerischen Schlussmann. Knackmuß wünscht sich natürlich, dass die aktuell starke Phase möglichst bis zur Winterpause anhält und freut sich über folgende Erkenntnis: „Wir haben auch gegen die besten Teams der Liga unsere Chancen und sind nicht schlechter.“

Weiterhin auf der Stelle tritt der FC Löffingen. Die Elf von Trainer Tim Heine ist der erste Landesligist, der sich in der laufenden Saison dem SC Konstanz geschlagen geben musste. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber in den ersten 45 Minuten zu wenig Gegenwehr auf den Platz gebracht. Erst nach dem Seitenwechsel wurden unsere Aktionen zwingender“, resümiert Heine die 1:2-Niederlage. Löffingen wollte endlich mal zwei Spiele in Folge gewinnen, doch das Vorhaben misslang. „Wir kommen gegenwärtig nicht auf Touren“, fügt Heine an, der kurzfristig seine Elf umstellen musste. Schlussmann Dominik Osek musste vor Ort absagen, wurde aber von Michael Langenbacher gut vertreten. Benjamin Gaudig gab angeschlagen sein Startelfmandat zurück, kam aber später noch zum Einsatz und schoss den Anschlusstreffer.

Da Cheftrainer Ralf Hellmer im Urlaub weilt, übernahm kurzfristig wieder Jan Hirsch das Training bei der DJK Villingen. Das 1:1 gegen die SG Dettingen stellte Hirsch nur teilweise zufrieden. „Wir haben in der Tabelle immerhin einen Platz gut gemacht. Es ist wichtig für den Kopf, nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen“, sagt Hirsch um im gleichen Atemzug anzufügen: „Ein Punkt gegen einen unmittelbaren Konkurrenten auf eigenem Platz ist natürlich zu wenig. Wir müssen das 2:0 machen, dann wäre die Partie entschieden gewesen.“ So aber kassierte die DJK den Ausgleich und bleibt weiterhin bei nur einem Saisonsieg im Tabellenkeller. Während die Abwehrleistung bei bisher 26 Gegentreffern noch einigermaßen akzeptabel ist, zeigen die 13 erzielten Treffer in 13 Partien ganz klar, woran es hapert. „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Damit sollten wir möglichst schon im nächsten Spiel in Salem anfangen“, ergänzt Hirsch, der auch diese Woche das Training leitet, bevor Hellmer am Wochenende wieder übernimmt.