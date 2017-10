Regionalsport Schwarzwald FC Schonach vs Walberstweiler: Gerechtes Unentschieden

Landesliga-Spitzenspiel endet 1:1

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FV Walbertsweiler/Reng. 1:1 (1:1). (ral) Beide Mannschaften gingen von Beginn an ein hohes Tempo. German (6.) vergab alleinstehend aus halbrechter Position eine Riesenchance. Die Gäste setzten ihre Offensivkräfte mit langen Bällen gefährlich in Szene. Herbst (18.) scheiterte an FC-Schlussmann Pfau. Vier Minuten später stand Schuhmacher goldrichtig und köpfte nach Eckball von Bach zum 0:1 ein. Das Spiel blieb umkämpft. Nach einer halben Stunde kam die Antwort der Hausherren. Jannik Reiner nahm Maß und zirkelte mit einem sehenswerten Freistoß das Spielgerät um die Mauer zum 1:1 ins Netz. Beide Teams schenkten sich auch danach keinen Meter. Passarella hatte kurz vor dem Pausenpfiff eine gute Chance.

Walbertsweiler blieb seiner kämpferischen Linie treu. Innerhalb weniger Minuten ließ Bach weitere Torchancen ungenutzt. Zu diesem Zeitpunkt bewies Schonachs Pfau Nervenstärke und bewahrte sein Team mehrmals vor einem Rückstand. Spielerisch zog der FCS nur phasenweise sein Powerplay-Spiel auf. Durch unnötige Ballverluste brachten sich die Schwarzwälder zeitweise selbst in Schwierigkeiten. Die Gäste spielten ihre Schnelligkeit aus. Im Abschluss zeigten die Linzgauer jedoch Nervenschwäche. In der Schlussphase ließ German eine weitere Torchance aus. In Minute 90 sah Roth wegen Foulspiels die Ampelkarte. Es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden. "Beide Teams waren offensiv stark. Das Ergebnis geht in Ordnung", sagt FCS-Trainer Blanco. Tore: 0:1 (22.) Schuhmacher, 1:1 (32.) Reiner. Bes. Vork.: GR Roth (90./FVWR); SR: Kozul (Sasbach); ZS: 220.

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Ch. Hettich, Dold, Romeo, Reiner, Schneider (77. Masny), German, Passarella (77. Ketterer).