Regionalsport Schwarzwald FC Schonach testet sechsmal

Landesligist mit umfangreichem Vorbereitungsprogramm

Fußball: (daz) Am Montag, 22. Januar, endet für die Landesligaspieler des FC Schonach die Winterpause. Dann bittet Trainer Enrique Blanco seine Schützlinge zum ersten Vorbereitungstraining. Nicht mehr dabei ist Oliver Masny, der aus zeitlichen und beruflichen Gründen wieder zum FC Schönwald gewechselt ist. Für die Vorbereitung hat Blanco sechs Testspiele vereinbart. Hinzu kommt noch ein dreitägiges Trainingslager.

Nach einigen Übungseinheiten testen die Schonacher am Samstag, 3. Februar, in einem Spiel gegen den Bezirksligisten FC Simonswald erstmals den Stand der Vorbereitung. Eine Woche später, am 10. Februar, sind die Schonacher beim Verbandsligisten FC Bad Dürrheim zu Gast. Zwei Tests binnen 24 Stunden sind für das Wochenende 17./18. Februar angesetzt, zuerst gegen Oberwolfach und dann gegen Holzhausen. Vom 23. bis 25. Februar hat Blanco ein Trainingslager geplant. Neben mehreren Übungseinheiten sind hier Spiele gegen Oberharmersbach und Hausach vorgesehen.

Mit 34 Punkten aus 16 Spielen haben sich die Schonacher im bisherigen Saisonverlauf eine vorzügliche Ausgangsposition geschaffen. Daran will die Elf in den restlichen Punktspielen anknüpfen. Diese beginnen am 10. März mit der Partie beim zuletzt sehr starken FC Furtwangen, der zwischenzeitlich zum Tabellennachbarn aufgestiegen ist. Alle Testspiele werden wegen der unsicheren Witterungslage auswärts ausgetragen. „Wir haben Partner gefunden, die uns in der Vorbereitung sicherlich aufzeigen werden, woran wir noch zu arbeiten haben. Das sind alles interessante Gegner“, betont Blanco.