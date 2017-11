Regionalsport Schwarzwald FC Schonach kämpft gegen Müdigkeit

Blanco-Elf muss am Sonntag beim SC Markdorf antreten

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Schonach (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Zum Abschluss der englischen Woche treffen die Schonacher auf eine Mannschaft, mit der sie es seit dem Landesliga-Aufstieg im Sommer 2016 bereits vier Mal in einem Pflichtspiel zu tun hatten. In der vergangenen Saison gab es einen Schonacher Sieg in Markdorf, eine Niederlage auf eigenem Platz und einen Erfolg im Pokal-Viertelfinale. Am ersten Spieltag der laufenden Saison setzte sich Schonach auf eigenem Platz mit 5:0 gegen Markdorf durch.

Schonachs Trainer Enrique Blanco hatte schon länger befürchtet, dass die lange Saison Kraft gekostet hat und die Akkus der Spieler leer sind. Deutlich wurde das am Mittwochabend bei der 0:3-Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen II. „Während die Villinger immer wieder frische Spieler bringen konnten, müssen bei uns einige seit Wochen das ganze Programm durchstehen. Die fehlende Frische wurde bei den individuellen Fehlern, die zu Gegentoren führten, deutlich.“ Fünf Treffer kassierten die Schonacher in den zwei vergangenen Partien gegen die Villinger Teams und bei einigen halfen die Blanco-Schützlinge ungewollt mit. Gefallen hat Blanco, wie die Mannschaft sich in Hälfte zwei wehrte, kämpferisch alles aufgeboten hat und sich gegen die Niederlage stemmte. Das sollte der Maßstab für die Partie in Markdorf sein. „Eine gewisse Müdigkeit in unseren Aktionen ist nicht zu übersehen. Ich bin mir sicher, dass wir nochmals Vollgas geben. Ich kenne den Charakter meiner Jungs, die immer alles geben“, fügt Blanco an.

Angeschlagen ging am Mittwoch Alexander German vom Platz. Das angeschwollene Knie macht einen Einsatz eher unwahrscheinlich. Blanco wird daher wieder einige junge Spieler mitnehmen. Magnus Hettich und Björn Schneider sind dafür erste Kandidaten. Die Trainingseinheit zwischen den Spielen hat er schon verändert. Regenerative Maßnahmen und dosierte Einheiten standen zuletzt auf dem Schonacher Stundenplan.