Regionalsport Schwarzwald FC Schonach in Lauerstellung

FC Schonach in Lauerstellung

Zu Gast beim FC Überlingen

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Bei aktuell 40 Punkten sind die Schonacher kurz davor, die 44 Zähler aus der Premierensaison nach dem Aufstieg zu knacken. Bei noch zehn ausstehenden Partien eine machbare Aufgabe. Vielleicht geht sogar noch mehr. Selbst die sechs Punkte Rückstand auf Rang zwei bei einem weniger ausgetragenen Spiel stellen keine unüberwindbare Hürde dar. „Wir haben uns in eine perfekte Situation gebracht. Wir haben nichts mehr zu verlieren, können aber viel gewinnen und wollen die vor uns platzierten Mannschaften ärgern“, sagt Trainer Enrique Blanco.

Zunächst reisen die Schonacher mit ausgezeichneten Erinnerungen zum bislang besten Aufsteiger. Auf eigenem Platz gelang in der Vorrunde gegen Überlingen ein 8:3-Erfolg. Beide Teams haben offensiv ihre Qualitäten, die Schonacher hingegen scheinen defensiv stabiler zu stehen. In der Partie treffen zudem mit dem Überlinger Marc Kuczkowski (25 Tore) und Alexander German (18) der beste und drittbeste Torjäger aufeinander. Der Schonacher Manuel Passarella (20) gehört mit in das Top-Trio, wird aber wegen eines Muskelfaserrisses bis zu vier Wochen ausfallen. Auch auf Jannik Reiner (7) muss Blanco wegen eines Bänderrisses verzichten.

Die zwei Ausfälle sind die Chance für andere Spieler. Blanco hätte gern auf Passarella und Reiner gesetzt, hat aber keine Bauchschmerzen, neue Spieler einzubauen. Mit guten Trainingsleistungen haben sich Akteure angeboten. Wer auch immer das Vertrauen des Trainers erhalten wird, die Zielsetzung ist klar. Blanco: „Wir müssen schnell in Schwung kommen. Einmal in Fahrt, sind wir schwer zu stoppen. Wenn wir noch die Zuspiele auf Kuczkowski verhindern, bin ich zuversichtlich.“