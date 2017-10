Regionalsport Schwarzwald FC Schonach holt einen Punkt

3:3 bei SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Schonach 3:3 (2:2) – Die Gastgeber begannen sehr mutig. Bereits in der 2. Minute scheiterte Stadelhofer mit seinem Abschluss knapp, kurz darauf stand er bei einem klasse Zuspiel ebenfalls denkbar knapp im Abseits.

Die Gäste setzten auf ihr bewährtes Mittel mit präzisen Bällen über außen oder direkt auf ihre Spitzen. In der 17. Minute nutzte Alexander German einen Stellungsfehler der Gastgeber eiskalt zum 0:1. Der Schonacher Torjäger nahm den Ball sehenswert an und ließ mit seinem Abschluss im Strafraum SG-Torhüter Dehne keine Chance.

Der Gastgeber reagierte prompt. Bereits fünf Minuten später kam der Ball zu Huber, der sich nicht lange bitten ließ und mit einem Flachschuss in die Ecke ausglich. Die SG ließ nicht locker. Wiederum nur drei Minuten später wurde Janßen von Berg gekonnt angespielt und vollendete ebenfalls mit einem Schuss in die Ecke zur Führung für die Hausherren. Aber auch die Antwort der Schonacher ließ nicht lange auf sich warten. Als die heimische Abwehr den Ball nicht konsequent klärte, sorgte Jannik Reiner mit einem trockenen Schuss aus 20 Metern für das 2:2.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die SG eine dicke Chance, doch Huber verpasste eine Hereingabe von Scheideck knapp. Ein Abschluss von Berg in der 67. Minute geriet zu schwach, der eingewechselte Oberle spitzelte den Ball mit seiner ersten Berührung über das Tor (69.). Zwei Minuten später dann die erneute Führung für Dettingen-Dingelsdorf. Scheideck brachte den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Huber zum 3:2 vollendete. Auch diese Führung hatte nicht lange Bestand. Einen ebenfalls sehenswerten Angriff der Schonacher vollendete Manuel Passarella in der 79. Minute zum abermaligen Ausgleich. Die letzten Minuten blieben weiter spannend. Die beste Chance auf drei Punkte hatte in der Nachspielzeit die SG, als die Schonacher nach einem Eckball auf der Linie klärten.

Tore: 0:1 (17.) German, 1:1 (22.) Huber, 2:1 (24.) Janßen, 2:2 (26.) Reiner, 3:2 (72.) Huber, 3:3 (78.) Passarella; Bes. Vork: Gelb-Rot Huber (84. SGD); SR: Walter (Schwanau). Z.: 210

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Ketterer, Lenti, Hettich, Dold, Romeo, Reiner (87. Masny), Schneider (63. Frey), German, Passarella