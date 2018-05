Regionalsport Schwarzwald FC Schonach hat Spaß am Spiel

Klarer 4:1-Erfolg in Salem. Schwarzwälder spielerisch klar besser

Fußball-Landesliga: FC Rot-Weiß Salem – FC Schonach 1:4 (0:1) (jal) Das Spiel begann mit 45 Minuten Verspätung wegen eines Gewitters und verspäteter Anreise der Gäste. In der 19. Minute prüfte Passarella Salems Schlussmann Kölle mit einem Volleyschuss aus 16 Metern. Auf der anderen Seite verfehlte in der 33. Minute Pasquale das Schonacher Gehäuse nur knapp. In der 41. Minute zog Schneider aus gut 25 Metern einfach mal ab, und sein an sich harmloser Schuss fand irgendwie den Weg ins Tor der Salemer. Nur eine Zeigerumdrehung später wäre fast das 0:2 gefallen, doch der Schonacher Hettich schoss aus kurzer Distanz freistehend über das Tor.

Die Schwarzwälder fanden nun Spaß daran, auf dem gepflegten Salemer Rasen Ball und Gegner laufen zu lassen. Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde die spielerische Überlegenheit der Blanco-Truppe. So fiel in der 64. Minute nach einem schnellen Konter das 0:2 durch Gästestürmer Pfau. In der 72. Minute legte German zum 0:3 nach. Die Gastgeber verkürzten in der 76. Minute durch Daniele per Foulelfmeter auf 1:3, doch Schonach bewahrte kühlen Kopf und machte in der Nachspielzeit durch German alles klar. 0:1 (41.) Schneider), 0:2 (64.) S. Pfau, 0:3 (72.) German, 1:3 (76.) Daniele (FE), 1:4 (90.+3) German; SR: Bohrer (Ehrenkirchen); ZS: 140

FC Schonach: Tiel, Frey, Lenti, Wetzig, Dold, Passarella (60. Weiß), Schneider, Romeo, German, S. Pfau (75. Ketterer), Hettich