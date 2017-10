Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Trainer Blanco arbeitet an Passgenauigkeit

Zu Gast bei der SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit 26 Punkten und weiterhin nur einer Niederlage ist der FC Schonach auf dem besten Weg, eine exzellente Saison zu spielen. Diesen ausgezeichneten Gesamteindruck gilt es nun auch in Dettingen fortzusetzen. „Dettingen ist eine Mannschaft, die gern auf lange Bälle setzt, um mit gezielten Kontern die Spitzen zu bedienen. Deshalb sollten wir diese langen Bälle unterbinden. Die stabile Defensivarbeit ist gerade in so einem Spiel sehr wichtig“, erläutert Schonachs Trainer Enrique Blanco.

Blanco ließ in den jüngsten Trainingseinheiten an der Passgenauigkeit arbeiten. Beim vergangenen Heimspiel gegen Walbertsweiler störte ihn die Häufigkeit der Fehlpässe. „Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir es besser können. Wenn dann noch eine schnelle Balleroberung, ein sicheres Spiel zwischen den einzelnen Reihen und eine effektive Chancenauswertung hinzukommen, werden wir gute Chancen haben, unsere Serie auch in Dettingen fortzusetzen. Schaffen wir das nicht, kann es ein böses Erwachen geben“, ergänzt Blanco. Zwar zeichnet die Gastgeber nicht gerade eine überragende Chancenverwertung aus, zwölf Spiele in elf Spielen, so will es Blanco doch nicht darauf ankommen lassen.

Personell wird sich bei Schonach nichts ändern. Auch wenn einige Spieler eine Pause bräuchten, kann Blanco gegenwärtig nicht viel variieren, da die Alternativen aus unterschiedlichsten Gründen ausfallen. Einmal mehr wird Blanco auf Markus Dold setzen, der vor allem bei Standards für viel Gefährlichkeit sorgen kann. „Markus steht bei uns nicht wie die Torschützen im Scheinwerferlicht. Er ist aber unverzichtbar“, würdigt der Trainer seinen Sechser.