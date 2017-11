Regionalsport Schwarzwald FC Schonach II: "Unser Problem ist das Toreschießen"

Rückblick auf den 16. Spieltag in der Kreisliga A 1. Robin Kienzler und die größte Baustelle seiner Elf

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Die DJK Villingen II zeigte beim 3:0-Erfolg gegen die Reserve des FC Schonach erneut eine starke Leistung. „Wir haben gut kombiniert. Meine Mannschaft hat exakt das umgesetzt, was wir besprochen hatten. Beide Teams haben ein sehr gutes Spiel gezeigt“, bilanziert DJK-Trainer Adrian Schade. Die Villinger haben nun, da Fischbach nicht gespielt hat, Platz eins übernommen. „Den möchten wir auch gern mit in die Winterpause nehmen. Wir müssen jetzt noch auf den Hartplatz der SG Buchenberg und ich weiß, dass dieser Untergrund meinen Spielern nicht liegt“, ergänzt Schade.

Trotz des 0:3 war auch Robin Kienzler, Trainer des FC Schonach II, mit der Vorstellung seiner Spieler zufrieden. „Es war ein sehr gutes Spiel und von außen hat keiner gesehen, dass sich zwei Reservemannschaften gegenüber standen. Von uns war es vielleicht sogar das beste Spiel im bisherigen Saisonverlauf.“ Knackpunkt der Partie war für Kienzler das 2:0 der DJK. „Bis dahin waren wir am Drücker, um den Ausgleich zu schaffen. Unser Problem ist das Toreschießen. In den vergangenen fünf Partien haben wir nur zweimal getroffen und müssen uns daher nach unten orientieren“, ergänzt Kienzler. DJK-Trainer Schade meinte dazu: „Schonach wird locker die Klasse halten.“

Einen statt der erhofften drei Punkte holte die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach beim 0:0 gegen Schönwald. Für SG-Trainer Franz Ratz gibt es in der Spielanalyse zwei Faktoren, warum es mit dem Sieg nicht geklappt hat. „Zunächst einmal waren die Schönwälder viel aggressiver. Sie haben die Zweikämpfe besser angenommen, während wir es immer fußballerisch lösen wollten. Zweitens habe ich den Eindruck, dass bei uns langsam der Akku leer ist. Ich habe bereits die Trainingseinheiten dosiert. Dennoch waren am Sonntag zu viele Spieler weit von ihrer Normalform entfernt. Da lässt sich kein Spiel gewinnen“, ergänzt Ratz.

Von einem kampfbetonten Spiel spricht Alexander Schätzle, Trainer des FC Schönwald, der vor der Partie einige Bedenken wegen des Hartplatzes in Hammereisenbach hatte. „Wir haben den Kampf gut angenommen. Die erste Halbzeit gehörte dem Gegner, die zweite uns. Es war wichtig, wieder zu punkten“, blickt Schätzle auf das Derby. Der Trainer freute sich sehr, dass hinten die Null stand. Schönwald empfängt nun noch Tannheim, insofern die Partie stattfindet, denn ein Training auf dem heimischen Platz ist aktuell nicht möglich.

Weil der SV Nußbach bis zur Winterpause alle Spiele absolvieren möchte, verlegte der Verein das Heimspiel gegen die SG Buchenberg auf den Kunstrasenplatz in Hornberg und kassierte dort eine 1:2-Niederlage. „Es war dennoch richtig, die Partie auszutragen, denn Nachholspiele an einem Mittwochabend wollen wir nicht. Buchenberg hat viel Druck aufgebaut und war uns spielerisch überlegen“, bilanziert Trainer Richard Dittrich die Partie. Dittrich gefiel nicht, dass er einen Spieler wegen der Gefahr einer gelbroten Karte auswechseln musste. Die Nußbacher spüren längst die gestiegenen Belastungen gegenüber den vergangenen Jahren in der Kreisliga B und freuen sich auf die Winterpause.

Ein dickes Lob an seine gesamte Mannschaft sprach Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen für die Leistung am Sonntag aus. „Ich bin normalerweise mit Lob sehr zurückhaltend, da es in der Vergangenheit Danach oft wieder Rückschläge gab. Aber ich war sehr zufrieden. Allein mit unserer Chancenauswertung war ich nicht zufrieden“, so Feucht. Seine Elf habe den Kunstrasen sehr gut angenommen und sich klare Vorteile erspielt. Kurzfristig hatte Feucht ein Personalproblem zwischen den Pfosten, das schließlich Marcus Rumi löste. „Von seinem Einsatz hat die Mannschaft profitiert. Marcus hat die nötige Sicherheit ausgestrahlt“, fügt Feucht an.