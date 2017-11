Regionalsport Schwarzwald FC Schonach  FC 08 Villingen II: Duell der besten Offensivreihen

Landesliga-Spitzenspiel am Sonntag

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC 08 Villingen II (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Das Nachbarschaftsduell verspricht im Vorfeld einiges. Es treffen die beiden besten Schwarzwälder Landesligisten aufeinander und zudem die beiden Torfabriken der Liga. Schonach (40 Treffer) und Villingen (41) haben großartige Offensivqualitäten. Die Schonacher gehen mit zwei Punkten mehr auf dem Konto in das Spitzenspiel.

Schonachs Trainer Enrique Blanco will nichts von einer Favoritenrolle wissen. „Wir sind weit davon entfernt, uns mit einem Verein wie dem FC 08 zu vergleichen. Wir sind dabei aufzuholen. Technisch, taktisch und fußballerisch sind uns die Villinger voraus. Für uns wird es einmal interessant sein zu sehen, wie weit wir schon näher gekommen sind“, betont Blanco. Der Coach rechnet mit einer ganz stark aufgestellten Gäste-Elf. „Noch mehr als in den vergangenen Spielen wird es darauf ankommen, die zweiten Bälle zu gewinnen. Wir wissen aber auch, dass der Fußball nicht nur aus der Offensive besteht. Wir dürfen die Abwehrarbeit nicht vernachlässigen“, fügt Blanco an, der eine Villinger Vergangenheit hat und kurzzeitig auch die Reserve trainierte.

Anders als vor den vergangenen Partien will sich der Schonacher Trainer diesmal nicht zu personellen Fragen äußern. Wahrscheinlich wird die Elf, die am vergangenen Spieltag gegen Salem gewann, beginnen. Bestätigen will Blanco dies jedoch nicht. „Villingen wird uns mit Sicherheit personell überraschen. Da lasse ich mir einige Optionen offen.“

Der FCS-Coach lässt nur durchblicken, dass die langzeitverletzten Spieler bis zur Winterpause nicht mehr zurückkehren werden, dass er aber dennoch Alternativen habe. Blanco hofft, dass sein Team alles abruft, dann sei seine Elf in der Lage, „an einem guten Tag gegen jeden Gegner der Liga bestehen zu können“.

Villingens Marcel Yahyaijan hat großen Respekt vor dem Schonacher Aufwärtstrend. „Diese Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren beachtlich entwickelt. Da wurde richtig gut gearbeitet. Schonach hat zuletzt zehn Mal in Folge nicht verloren und hat einen Lauf. Hinzu kommt die Heimstärke. Das wird eine richtig knackige Aufgabe, auf die wir uns freuen“, sagt Yahyaijan. Eingeschärft hat Yahyaijan seinen Akteuren, auf die gefährlichen Offensivkräfte der Gastgeber zu achten. „Die Schonacher haben drei Spieler, die allein eine Partie entscheiden können.“

Marcel Yahyaijan kann bei Auswahl seiner Anfangsformation nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur die beiden schon länger verletzten Dogukan Albayrak und Justin Hynes fehlen. Zudem plant der Villinger Coach, aus dem Oberliga-Kader einige Spieler mitzunehmen. „Das werden wir am Samstagabend entscheiden. Ich hätte auf jeden Fall gern noch Spieler dabei, da uns Schonach richtig fordern wird und jedes Puzzle an Erfahrung helfen kann“, fügt Yahyaijan an.