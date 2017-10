Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Das nächste Spitzenspiel

Der Tabellenzweite empfängt punktgleichen FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Walbertsweiler-Rengetsweiler (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Innerhalb von 14 Tagen ist der FC Schonach zum zweiten Mal Gastgeber für ein Spitzenspiel. Vor knapp zwei Wochen gelang es der Elf von Trainer Enrique Blanco, den bisherigen Spitzenreiter aus Frickingen vom Thron zu stürzen. Nun empfängt der Tabellenzweite den punktgleichen Dritten, der sich wie Schonach überraschend an der Tabellenspitze eingenistet hat und vor allem defensiv glänzt. Nur neun Tore kassierten die Gäste in den ersten zehn Spielen. Schonach hingegen hat mit 32 Treffern den besten Angriff der Liga. .

Für Blanco steht Walbertsweiler nicht zufällig an der Spitze. „Ich habe schon im vergangenen Jahr gesehen, dass diese Mannschaft Potenzial hat. Mit Spielertrainer Bach haben sie offenbar das entscheidende Puzzlestück dazu gewonnen. Wir treffen auf einen kampfstarken Gegner“, warnt Blanco.

Für die Schonacher geht es auch darum, ihre blütenweiße Heimweste zu wahren. „Spielen wir so wie in der zweiten Halbzeit zuletzt in Löffingen, werden wir Schiffbruch erleiden. Wir müssen den Ball wieder besser zirkulieren lassen und die unnötigen Ballverluste minimieren. Nachlässigkeiten wird Walbertsweiler gnadenlos bestrafen“, befürchtet Blanco.

Der Trainer würde gerne einigen Akteuren eine Verschnaufpause einräumen, doch die große personelle Auswahl fehlt etwas. Dominik Wölfle und Marcel Wetzig sind seit Wochen verletzt. Julian Kaiser wird erst in eineinhalb Wochen aus dem Ausland zurück erwartet.

Weitere Schonacher Spieler haben kleinere Blessuren oder sind gesundheitlich nicht ganz fit. Blanco wird somit wohl nicht im großen Stil variieren und setzt darauf, dass die Elf von vor zwei Wochen das Topspiel als solches auch annimmt. Blanco: „Das sind die Spiele, die uns als Mannschaft weiterbringen und die den Reiz ausmachen.“ Wie schon gegen Frickingen hoffen die Schonacher im zweiten Spitzenspiel binnen kurzer Zeit auch auf ihre Anhänger, um auch damit den Gast zumindest leicht zu beeindrucken.