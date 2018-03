Regionalsport Schwarzwald FC Schonach: Alex Fischinger wird neuer Trainer

Blanco-Nachfolger steht fest. Landesligist spielt am Samstag in Hilzingen

Fußball-Landesliga: Der FC Schonach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Enrique Blanco fündig geworden. Alex Fischinger übernimmt im Sommer den Job von Blanco, der zum Verbandsligisten FC Bad Dürrheim wechselt. Fischinger ist gebürtiger Schonacher und spielte sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven lange Zeit im Trikot des FCS.

Schonachs Vorsitzender Reinhold Herr freut sich über die Zusage: „Alex ist unser absoluter Wunschkandidat. Es ist super, dass er unsere Mannschaft nächste Saison trainieren wird.“ Herr weiß aber auch, dass auf den neuen Trainer eine schwere Aufgabe zukommen könnte: „Leider werden einige Spieler gemeinsam mit Blanco nach Bad Dürrheim wechseln.“ Bei den Torjägern Alexander German und Manuel Passarella sowie Torhüter Maximilian Pfau sei der Abgang in die Kurstadt bereits sicher. Der Schonacher Vorsitzende befürchtet sogar, dass noch weitere Spieler ihren jetzigen Trainer nach Bad Dürrheim begleiten werden.

Somit könnte dem Landesligisten aus dem Skidorf ein Umbruch bevorstehen. Umso wichtiger ist für die Schonacher die Tatsache, dass mit Fischinger ein erfahrener Trainer zu seinem Heimatclub zurückkehrt. Bei den Männern coachte er unter anderem in der Verbandsliga den SV Endingen und den SV Waldkirch. Mit den Waldkirchern gewann der 53-Jährige 2014 den südbadischen Vereinspokal und spielte in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Greuther Fürth (0:3).

Auch in der Frauen-Bundesliga hatte Fischinger bereits zwei Teams „unter seinen Fittichen“: Den SC Freiburg und zuletzt den SC Sand. Mit den Fußballerinnen aus der Ortenau stand er 2016 im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg und schrammte bei der 1:2-Niederlage nur knapp am Pokalsieg vorbei.

Bevor Fischinger sein Amt bei den Schonachern antritt, wird Enrique Blanco noch 13 Landesliga-Spiele an der Außenlinie stehen. Die erste dieser 13 Partien ist am Samstag (16 Uhr) beim Liga-Schlusslicht FC Hilzingen. Für Blanco sind die Hilzinger ein gefährlicher Gegner: „Für diese Mannschaft ist jede Partie ein Finale. Außerdem spielt sie kampfbetont und ist ein unbequemer Gegner.“

Die Schwächen der Gastgeber liegen laut Blanco in der technischen Versiertheit: „Die Hilzinger haben spielerische Mängel und keine wirklichen Spieler, die mit Einzelaktionen eine Begegnung entscheiden können. In dieser Hinsicht sind wir ihnen deutlich überlegen. Wenn wir unser Spiel aufziehen, glaube ich fest an Punkte. Nur mit halber Kraft geht es nicht.“ Marcel Wetzig wird wegen Krankheit nicht zum Kader gehören. Ansonsten ist Blancos Team komplett.