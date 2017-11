Regionalsport Schwarzwald FC Pfohren: Häring wartet auf Antworten

Rückblick auf 16. Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer hat Gesprächsbedarf

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Mit dem 2:1-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des FC Bad Dürrheim hat sich der SSC Donaueschingen auf Platz zwei hochgearbeitet und am Wochenende beim Spitzenreiter SV Hinterzarten ein Spitzenspiel vor der Brust. „Das wird ein Schlüsselduell. Sollte Hinterzarten gewinnen, wären sie sieben Punkte weg. Das wollen wir verhindern und zumindest den Abstand halten“, blickt SSC-Trainer Thomas Minzer voraus. Gegen die Kurstädter sah Minzer keine gute erste Halbzeit seiner Elf. Erst nach dem Seitenwechsel agierte die Mannschaft nach den Vorstellungen des Trainers und spielte „einen guten Fußball“. Der SSC hat mit 30 Punkten aus 15 Partien exakt einen Schnitt von zwei Zählern pro Partie, was für Minzer kein Zufall ist. „Wir haben uns das verdient, aber ob wir gut im Rennen liegen, wird das Spiel in Hinterzarten zeigen.“

Für Dennis Feuerstein, Trainer des FC Bad Dürrheim II, war die Partie eine besondere, hat er doch eine Vergangenheit beim SSC. Gern hätte Feuerstein drei Punkte mitgenommen, doch daraus wurde nichts. Immerhin hatte der Trainer diesmal 15 Spieler dabei, nachdem die Kurstädter eine Woche zuvor die Partie wegen Personalmangels absagen mussten. „Wir werden wohl eine Strafe bekommen, aber samstags ist es für uns immer schwer, alle Mannschaften zu bestücken. Es soll auf jeden Fall bei der einmaligen Spielabsage bleiben, denn die zweite Mannschaft hat durchaus ein Gewicht im Verein“, sagt FC-Vorsitzender Albrecht Schlenker. Er wünscht sich perspektivisch sogar einen Aufstieg in die Bezirksliga. „Dann wäre die Lücke zur ersten Mannschaft deutlich kleiner und es würden vielleicht mehr Jungs, wie zuletzt Julian Rönnefarth, den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft schaffen.“

Der FC Pfohren enttäuschte bei der 2:3-Niederlage beim FC Neustadt II. „Wir haben viel von dem vermissen lassen, was uns zuletzt ausgezeichnet hat. Wir haben mit wenig Aufwand die 1:0-Führung erzielt und danach noch weniger Aufwand betrieben. Da stehen noch einige Antworten aus“, meldet Trainer Dominic Häring Gesprächsbedarf an. Er sah zu wenig Laufarbeit und ein wahres Fehlpassfestival. „So kannst du in der Liga kein Spiel gewinnen, egal gegen wen auch immer. Ich hatte das Gefühl, dass einige Spieler im Kopf schon in der Winterpause waren. Da werde ich entgegenwirken, denn die kommende Partie gegen Oberbaldingen wird uns fordern“, ergänzt Häring.

Für den FC Neustadt II war der Erfolg gegen Pfohren wichtig, um nicht in die Nähe der Abstiegsplätze zu geraten. „Wir hatten vor der Saison einen personellen Umbruch und haben viele Jugendspieler integriert. Wir sind kein Staffelfavorit, aber auch kein Abstiegskandidat. Ich habe bezüglich des Klassenerhalts keinerlei Bedenken“, sagt Vizechef Rolf Eckert. Primäres Ziel sei es, Spieler zu entwickeln, die an die Tür der ersten Mannschaft klopfen. „Natürlich haben wir schon einige Partien verloren, aber die Mannschaft funktioniert. Trainer Oliver Mahler hat einen guten Draht zu den Spielern und zu Benjamin Gallmann, Trainer der Verbandsliga-Elf“, ergänzt Eckert.

Dem 8:0-Sieg am ersten Spieltag in Möhringen ließ der TuS Oberbaldingen nun im zweiten Vergleich einen 6:1-Erfolg auf eigenem Platz folgen. Schon nach 16 Minuten stand es 3:0. TuS-Trainer Bernhard Stern bemängelte noch vor einer Woche, „dass wir gegenwärtig leicht zu besiegen sind“. Am Samstag schlug sich seine Elf besser und kletterte in der Tabelle gleich auf Rang vier. „Wir hatten diesmal die richtige Einstellung. Allerdings haben wir einige Chancen ausgelassen“, sagt Stern und ergänzt: „Mich ärgert das taktische Fehlverhalten beim Gegentreffer.“ Nun steht das Derby gegen Pfohren an. Am zweiten Spieltag feierte der TuS gegen den Nachbarn einen 3:1-Heimsieg.