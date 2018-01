Hallenfußball FC Pfaffenweiler wird souverän Turniersieger

Hallenturnier um den Solemar-Cup in Bad Dürrheim. Gutmadingen unterliegt im Endspiel.

Souverän gewann der FC Pfaffenweiler den Solemar-Cup. Im Endspiel siegte das Team um den Spielertrainer Patrick Anders gegen den Bezirksliga-Rivalen FC Gutmadingen klar mit 5:1. Da Pfaffenweiler aufgrund des Fernbleibens des FC Unterkirnach und FV/DJK St. Georgen in den Gruppenspielen zwei Partien weniger absolviert hatte, wirkte die Mannschaft im Finale frischer.

Das Verhalten der beiden fehlenden Teams stieß bei den anderen Teilnehmern und dem Veranstalter auf Unverständnis. Da Unterkirnach und die St. Georgener in der Gruppe B eingeteilt waren, spielte diese Gruppe mit lediglich vier Mannschaften. Gruppensieger wurde der FC Pfaffenweiler mit 15 Punkten, während der FC Hochemmingen mit zwölf Punkten den zweiten Platz erreichte. In der Gruppe A setzte sich Gutmadingen mit fünf Siegen in fünf Spielen durch. Zweiter wurde der FC Bad Dürrheim II, der mit einigen A-Juniorenspielern antrat.

Im ersten Halbfinale standen sich Gutmadingen und Hochemmingen gegenüber. Die Gutmadinger gewannen knapp mit 3:2. Im zweiten Halbfinale setzte sich Pfaffenweiler gegen Bad Dürrheim II mit 3:0 durch. Im kleinen Finale siegte die Bad Dürrheimer Reserve gegen den Ortsrivalen aus Hochemmingen mit 2:1 und wurde somit Dritter. Die weiteren Platzierungen: 5. SV Niedereschach, 6. NK Hajduk Villingen, 7. SV Spaichingen, 8. NK Zagreb Villingen, 9. FC Brigachtal, 10. BSV Nordstern Radolfzell. Bester Torschütze war Benjamin Huber (FC Gutmadingen), bester Torwart Robin Karcher (FC Bad Dürrheim) und bester Feldspieler Felix Ohlhauser (FC Pfaffenweiler).