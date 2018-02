Regionalsport Schwarzwald FC Peterzell und FV/DJK St. Georgen gründen Spielgemeinschaft bei den Aktiven

Neue SG im Fußballbezirk Schwarzwald. Die beiden Vereine bleiben eigenständig

Fußball: – Im Bezirk Schwarzwald wird es eine weitere Spielgemeinschaft geben. Der FC Viktoria Peterzell und der FV/DJK St. Georgen wollen bei den Aktiven künftig gemeinsam antreten. Die Mannschaft soll ab der Saison 2018/19 unter dem Namen SG St. Georgen/Peterzell am Spielbetrieb teilnehmen. Beide Vereine betonen, dass durch die demographische Entwicklung in St. Georgen und im Stadtteil Peterzell dieser Schritt notwendig gewesen sei.

Seit Mitte Oktober stehen die Verantwortlichen der Fußballklubs in regem Kontakt. Schon beim ersten Gespräch wurde das Thema, eine Spielgemeinschaft für die kommende Saison zu bilden, aktuell. Die Vereinsvorsitzenden Klaus Sigrist (FC Peterzell) und Udo Jung (FV/DJK St. Georgen) waren sich einig, dass dies für die Zukunft beider Vereine am sinnvollsten sei. Die Vorstandschaften der zwei Klubs stimmten danach mehrheitlich für eine von den Peterzellern ausgearbeitete Vereinbarung.

In der Jugend bilden beide Vereine gemeinsam mit dem FC Mönchweiler bereits eine Spielgemeinschaft. Für Udo Jung war der Schritt zu einer SG bei den Aktiven unumgänglich: „Wir wissen, dass geburtenschwache Jahrgänge auf uns zukommen werden. Zudem wollen wir den Spielern aus unsere Jugendspielgemeinschaft auch eine gemeinsame Perspektive bei den Aktiven bieten“. Durch die neue SG soll „das gegenseitige Abwerben“ verhindert werden. „Wir haben derzeit eine überragende A-Jugend und B-Jugend. Diese Jungs wollen auch bei den Aktiven zusammen kicken“, so Jung, der beim FV/DJK St. Georgen nicht nur Vorsitzender, sondern auch Jugendwart ist.

Ein mittelfristiges sportliches Ziel haben sich die beiden Vereine (noch) nicht gesetzt. „Vielleicht können wir in drei Jahren den Bezirksliga-Aufstieg in Angriff nehmen. Zunächst einmal ist wichtig, dass Peterzell den Klassenerhalt schafft.“ Der FC Peterzell steht in der Kreisliga A, Staffel 1, derzeit auf dem drittletzten Tabellenplatz. Die St. Georgener rangieren in der Kreisliga B, Staffel 1, auf Platz zehn.

Federführender Verein wird der FC Viktoria Peterzell sein. Die Mehrzahl der Heimspiele wird auch in Peterzell ausgetragen. Die zwei Fußballklubs bleiben weiterhin als selbstständige Vereine bestehen und sind wirtschaftlich unabhängig voneinander. Am Donnerstag werden die Vertreter beider Vereine die Vereinbarung zur Spielgemeinschaft im Rahmen einer kleinen Feier unterzeichnen.

SGs im Schwarzwald

Die Zahl der Spielgemeinschaften bei den Aktiven im Bezirk Schwarzwald steigt durch die SG St. Georgen/Peterzell weiter. Allein in den vergangenen fünf Jahren kam es zu mehreren „Bündnissen“ dieser Art in der Region. 2013 bildeten der FC Klengen und der FC Kirchdorf die SG Klengen/Kirchdorf (mittlerweile FC Brigachtal). 2015 folgten der SV Buchenberg und der FC Neuhausen zur SG Buchenberg/Neuhausen sowie der SV Dittishausen und der SV Unadingen zur SG Unadingen/Dittishausen. 2016 bildeten der SV Hammereisenbach und der FC Vöhrenbach die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und der VfL Riedböhringen und die SG Fützen/Epfenhofen die SG Riedböhringen/Fützen.