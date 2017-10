Regionalsport Schwarzwald FC Neustadts Trainer Gallmann zuversichtlich

Beim Kehler FV nicht chancenlos

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Der jüngste Punktgewinn gegen Lahr hat dem FC Neustadt einmal mehr gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen Spitzenteams der Liga nicht chancenlos ist. In Kehl wartet nun das nächste Top-Team, wobei die Gastgeber aktuell ihrem Anspruch etwas hinterherhinken. Kehl hat erst zwei Partien gewonnen und gilt bei 9:9 Toren in neun Spielen als Minimalist.

„Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar. Glücklicherweise findet das Spiel aber nicht auf dem Papier, sondern auf dem Rasen statt. Und da sind wir nicht chancenlos“, lebt Trainer Benjamin Gallmann Optimismus vor. Für ihn ist Kehl eine Mannschaft, die ins vordere Tabellendrittel gehört. „Die Qualität der Kehler ist groß. Mehrere Spieler haben schon Erfahrungen in der Oberliga gesammelt. Ich hoffe, dass bei ihnen der Knoten nicht ausgerechnet am Samstag platzt“, ergänzt Gallmann.

Der Neustädter Trainer hat keine Veranlassung, seine Elf vom vergangenen Sonntag zu verändern. Sam Samma ist noch eine Woche gesperrt und Stefan Ketterer fehlt wegen seines Studiums. Alle anderen Spieler, die gegen Lahr einen Aufwärtstrend zeigten, stehen zur Verfügung. Aufgefüllt wird der Kader wieder mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft. „Den Jungs muss ich ein Riesenkompliment aussprechen. Obwohl sie eher selten oder gar nicht spielen, machen sie auch die teilweise weiten Reisen mit und bieten sich immer an“, ergänzt Gallmann.

Die Hochschwarzwälder laufen langsam Gefahr, die Nichtabstiegsplätze aus den Augen zu verlieren. Aktuell sind es vier Punkte Differenz und am nächsten Wochenende gastiert der Tabellenzweite Freiburger FC im Jahnstadion. Da die Erfolgsaussichten in diesem Heimspiel auch eher gedämpft erscheinen, gewinnt die Partie am Samstag beim Kehler FV noch mehr an Bedeutung. Wie es geht, haben die Neustädter beim Unentschieden gegen den Offenburger FV gezeigt, als die Konstellation im Vorfeld ähnlich war.