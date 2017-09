Regionalsport Schwarzwald FC Neustadts Trainer Gallmann sucht die Balance

Heimspiel gegen den starken SC Lahr

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SC Lahr (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Das erst mit fünf Zählern bestückte Punktekonto des FC Neustadt braucht dringend Zuwachs. Mit dem Tabellendritten aus Lahr erwarten die Hochschwarzwälder in der auf Sonntag verlegten Partie einen Konkurrenten, der den Ruf eines Minimalisten hat. Schließlich hat Lahr bislang weniger Treffer (13) erzielt als Punkte (16) gesammelt. Für die Gäste spricht zudem die sichere Abwehr mit erst sechs Gegentreffern in acht Spielen.

Neustadts Trainer Benjamin Gallmann hat den SC Lahr in dieser Saison bereits zweimal gesehen. „Ich war zweimal beeindruckt, wie stabil diese starke Mannschaft auftritt. Für mich war Lahr schon vor dem ersten Spieltag ein Kandidat für die vorderen Plätze. Sie spielen gut organisiert, taktisch diszipliniert und sehr effektiv „, schildert Gallmann seine Eindrücke.

Neustadts Torjäger Sam Samma, der am vergangenen Wochenende in Singen die Rote Karte sah, muss nach dem vorliegenden Urteil zwei Wochen zuschauen. „Er ist nicht eins-zu-eins zu ersetzen. Von diesem Spielertyp haben wir nur einen“, sagt Gallmann. Ihm schweben mehrere Möglichkeiten vor. Josip Katava, Tobias Gutscher oder auch Stefan Ketterer können diese Rolle spielen. Denkbar ist auch, dass Gallmann mit zwei Angreifern beginnt. „Wir werden eine gute Lösung finden. Meine Gedankenspiele werde ich mit meinen Assistenten besprechen“, so Gallmann. Ihn beschäftigt jedoch auch, dass unter der Woche mehrere Spieler wegen gesundheitlicher Probleme nicht voll trainieren konnten. „Es war eine kleine Seuchenwoche. Mehrere Akteure waren erkältet. Ich kann nur hoffen, dass die Mehrzahl am Sonntag grünes Licht gibt“, so Gallmann.

Für den Coach ist es wichtig, die richtige Ballance aus Defensiv- und Offensivarbeit zu finden. Gallmann: „Wir stehen unter Zugzwang, dürfen aber nicht ins Verderben rennen. Noch ist die Tabellenkonstellation überschaubar.“