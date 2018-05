Regionalsport Schwarzwald FC Neustadts Plan schnell passé

Verbandsligist aus dem Hochschwarzwald verliert beim Freiburger FC klar mit 1:5

Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – FC Neustadt 5:1 (4:1). (daz) Die Gäste wollten zunächst möglichst lange die Null halten, doch der Plan war schon nach neun Minuten reif für den Papierkorb. Immerhin gelang Neustadt nur wenige Sekunden nach dem Rückstand der überraschende Ausgleich. Ein Einwurf von Bruhn in den Strafraum wurde von Samma auf Falkowski abgelegt, der zum 1:1 einschob. Nun aber agierte Freiburg wütender, denn der Tabellenzweite wollte sich keinen Ausrutscher gegen den Abstiegskandidaten leisten. Das Ziel der Gäste, die Räume eng zu machen und gut gegen den Ball zu arbeiten, verpuffte bei der Angriffswucht der Freiburger, bei denen Konrad und Senftleber das Spiel machten. Bitter für die Neustädter, dass sie quasi auf dem Weg in die Halbzeitpause noch zwei Treffer kassierten. In der Pause mussten mit Falkowski und Heitzmann zwei Taktgeber bei Neustadt verletzt raus.

Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Freiburg auf 5:1 und nahm danach den Fuß etwas vom Gaspedal. "Freiburg hat sich danach etwas geschont, aber wir haben auch einen besseren Zugriff auf das Spiel bekommen. Wir wussten, dass wir unterlegen sind, haben aber versucht, mit Mut zu spielen", sagt Neustadts Co-Trainer Florian Heitzmann, der mit einem Cut am Auge und leichten Schwindelgefühlen vom Platz musste. Tore: 1:0 (9.) Marco Senftleber, 1:1 (10.) Tobias Falkowski, 2:1 (27.) M. Senftleber, 3:1 (40.) M. Senftleber, 4:1 (43.) Konrad Faber, 5:1 (56./FE) M. Senftleber. ZS: 400; SR: Pascal Gander (Colmar).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann (46. Feger), Tritschler (65. Eckert), Falkowski (46. Kapetanovic), Schubnell (80. Gibba), Samma, Waldvogel.