Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt will vierten Saisonsieg

FC Neustadt will vierten Saisonsieg

Am heutigen Dienstag Heimspiel gegen Endingen. Torjäger Fischer aus Gündelwangen kommt

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Endingen (Dienstag, 18.30 Uhr). (daz) Noch sechs Spiele, darunter drei Auftritte auf eigenem Platz, bleiben dem FC Neustadt auf der Abschiedstour durch die Verbandsliga. Da am Wochenende das heimische Jahnstadion wegen eines Leichtathletikfestes kein Fußballspiel ermöglichte, wurde die Partie gegen Endingen frühzeitig auf den heutigen Dienstag verlegt. Gegen den Tabellenzehnten streben die Hochschwarzwälder den vierten Saisonsieg an.

Am Wochenende gab das Neustädter Trainer-Duo Benjamin Gallmann/Florian Heitzmann den Spielern komplett frei, um einerseits kleinere Blessuren auszuheilen und andererseits die Köpfe wieder freizubekommen. „Wir hatten zuletzt wenig personelle Alternativen. Durch die fehlenden Rotationsmöglichkeiten war es nötig, eine Pause einzulegen“, sagt Heitzmann. Er selbst wird wohl spielen können, auch wenn wegen einer Verletzung noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Mittelfeldmotor steht. Tobias Falkowski fehlt auf jeden Fall. Dafür ist Kapitän Fabian Papa wieder dabei, sodass die Abwehr wieder mehr Stabilität bekommen sollte.

Weiterhin große Sorgen bereitet den Neustädtern die Abschlussschwäche. Aktuell stehen durchschnittlich 0,85 Treffer pro Spiel zu Buche. Alle anderen Konkurrenten sind weit über 1,0. „Es muss unser Ziel sein, diese Partie zu gewinnen. Wir haben den Anspruch, uns für unseren Aufwand zu belohnen. Wir ziehen jede Trainingseinheit engagiert durch und wollen die mageren 15 Punkte auf jeden Fall noch aufbessern“, ergänzt Heitzmann. Er sieht Endingen als einen Konkurrenten an, gegen den die Neustädter nicht chancenlos sein sollten, so wie auch bei der 0:2-Niederlage im ersten Saisonverlauf, als Neustadt in Unterzahl mithielt.

Unterdessen machen sich die Neustädter große Hoffnungen, ihren Angreifer Sam Samma über die Saison hinaus zu halten. „Es gibt keinerlei Anfragen. Sam wird bei uns bleiben“, sagt Vize-Chef Rolf Eckert. Fraglich ist hingegen, ob die Studenten Ralf Schubnell und Robin Maier bleiben. Als Neuzugang steht Thomas Fischer vom Kreisligisten SV Gündelwangen fest. Der 23-Jährige führt mit 29 Treffern die Torjägerliste der Kreisliga A, Staffel 2, an.