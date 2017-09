Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt will nachlegen

Hochschwarzwälder spielen beim FC Singen 04

Fußball-Verbandsliga: FC Singen 04 – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Eindrucksvoll hat sich Neustadt am vergangenen Spieltag mit einem 4:0-Erfolg gegen Kuppenheim zurückgemeldet. Noch sind die Hochschwarzwälder allerdings Tabellenvorletzter. Selbstvertrauen wird auch der Gastgeber haben, dem zuletzt ein 5:2-Sieg in Mörsch gelang. „Beide Partien zeigen, dass es in der Liga acht bis zehn Mannschaften gibt, die auf einem ähnlichen Niveau agieren. Wir sind in Singen kein Favorit, aber auch nicht chancenlos“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Die Trainingswoche verlief in Neustadt entspannt. Gallmann mahnt jedoch: „Der Sieg gegen Kuppenheim war ein Schritt in die richtige Richtung, doch wir sind weiterhin unter Zugzwang. Singen hat nicht zufällig bisher neun Punkte geholt. Die Elf hat richtig Qualität.“ Vor allem die nachverpflichteten Christian Jeske und Denis Lang haben bei den Hegauern den Konkurrenzkampf nochmals erhöht. Allerdings zeigen die bisher 21 kassierten Treffer auch, dass Singen in der Defensive nicht unverwundbar erscheint.

Aus der jüngsten Neustädter Erfolgself fällt Dominic D’ Antino wegen beruflichen Verpflichtungen heraus. Auch der Einsatz von Ralf Schubnell ist wegen einer leichten Verletzung offen. Denkbar ist, dass Gallmann dafür auf die Dienste von Josip Katava und Arne Mundinger setzt. „Beide waren schon zuletzt sehr nah an der Startelf dran und haben mich auch im Training wieder überzeugt. Es wäre kein Risiko, einen oder gar beide zu bringen.“ Selbst ein Teileinsatz von Gallmann wäre denkbar. Wegen des kleinen Kaders hat der Trainer seinen Pass vom FC Weizen geholt und wäre spielberechtigt. Über 90 Minuten ist dies jedoch kein Thema für ihn. „So weit bin ich konditionell nicht“, schmunzelt Gallmann.

Noch haben die Neustädter von ihren bisherigen vier Auswärtsreisen keinen Sieg mitgebracht, allerdings auch nur zweimal verloren. Singen ist auf eigenem Platz noch ohne Punkteteilung. Sollte sich dieser Fakt am Samstag ändern, wäre es für die Hochschwarzwälder bereits ein Erfolg.