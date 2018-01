Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt wählt starke Gegner aus

Knackiges Testspielprogramm der Hochschwarzwälder

Fußball: (daz) Starke Testspielpartner hat sich der vom Abstieg bedrohte Verbandsligist FC Neustadt für die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte ausgewählt. Gleich dreimal spielen die Hochschwarzwälder gegen Ligakonkurrenten. Personell gab es beim Tabellenvorletzten in der Winterpause keine Veränderungen. „Wir werden die zweite Saisonhälfte mit exakt dem gleichen Kader spielen, denn wir haben Vertrauen in die Mannschaft“, sagt Trainer Benjamin Gallmann. Trotz der zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz genießt auch der Coach weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung. Es gab sogar bereits erste lockere Gespräche zwischen beiden Parteien, die in eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus münden sollen.

Am Freitag, 26. Januar, werden die Hochschwarzwälder wieder ins Training einsteigen. Das erste Vorbereitungsspiel findet am 3. Februar beim Landesligisten FC Emmendingen statt. Am 10. Februar spielen die Neustädter beim FC Radolfzell. Interessanterweise treffen beide Teams bereits am 3. März wieder aufeinander, wenn es in Neustadt um Punkte geht. Am 17. Februar gastiert die Gallmann-Elf beim starken Verbandsliga-Aufsteiger FV Lörrach-Brombach, bevor beim Ligakonkurrenten FC Denzlingen (24. Februar) die Vorbereitungsspiele abgeschlossen werden. Aufgrund der unsicheren Witterungslage im Hochschwarzwald finden alle Testspiele auswärts statt.

Gallmann: „Wir sind alle Sportler durch und durch und werden nicht vorzeitig unsere Verbandsliga-Zugehörigkeit aufgeben. Natürlich wird es schwer, auch im zweiten Jahr die Klasse zu halten. Unmöglich ist es dennoch nicht, wobei ich auf den typischen Neustädter Kampfgeist und auf das Zusammengehörigkeitsgefühl setze.“