Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt vs FC Bad Dürrheim: Derby mit enormer Bedeutung

Duell der Schwarzwälder Verbandsligisten

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). Am 13. Spieltag steigt das Derby zwischen den zwei einzigen Verbandsligisten aus dem Bezirk Schwarzwald. Beide laufen bisher ihrer Zielsetzung hinterher und stehen auf Abstiegsplätzen. Die Bad Dürrheimer reisen mit sieben Punkten Vorsprung an. In der vergangenen Runde setzten sich die Neustädter auf eigenem Platz mit 4:3 nach einem 0:3-Rückstand durch. In Bad Dürrheim siegten die Gastgeber 1:0.

Die Hochschwarzwälder gehen mit dem Rucksack von zuletzt drei Niederlage in Folge in das Derby, wobei Trainer Benjamin Gallmann den Lokalcharakter nicht überbewerten will. „Wir sind in einer Position, in der der Name des Gegners und dessen Tabellenplatzierung nicht die vordergründige Rolle spielt. Wir müssen gewinnen, denn unser Anspruch muss es sein, bis zur Winterpause in eine Tabellenposition zu kommen, die uns noch alle Chancen auf den Klassenerhalt lässt.“

Gallmann hat die Kurstädter bereits in einer frühen Saisonphase gesehen. „Da hat Bad Dürrheim eine ordentliche Leistung gezeigt. Danach war die Mannschaft, wie wir, nicht immer konstant. Beide stehen auf Tabellenplätzen, die sich keiner wünscht und für beide hat die Partie eine besondere Bedeutung“. Gallmann hofft, dass ein Sieg gegen Bad Dürrheimer in seinem Team eine „ganz neue Dynamik“ auslösen könnte. Er rechnet mit einem Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

Mit Sascha Waldvogel, Tobias Falkowski (beide Urlaub), Stefan Ketterer (Studium) und Dominic D’ Antino (Sperre) fallen vier wichtige Säulen im Neustädter Spiel weg. Der Trainer hat kaum noch Alternativen. „Das darf aber kein Alibi sein. Wir werden elf Spieler auf den Platz schicken, die mein Vertrauen haben und alles dafür tun werden, um eine Trendwende zu starten.“

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu hat seinen Spielern eingeschärft, den Gegner nicht am vorletzten Tabellenplatz zu messen. „So ein Derby setzt immer zusätzliche Kräfte frei, vor allem, wenn du ein Heimspiel hast. Zu glauben, uns erwartet ein angeschlagener Gegner, wäre fatal. Neustadt hat gestandene Spieler in der Mannschaft“, sagt Scheu. Er hofft, dass seine Mannschaft an die starke Leistung vor zwei Wochen beim 5:1-Erfolg in Stadelhofen anknüpft und weniger an die jüngste Heimpartie gegen Mörsch (2:3).

Möglicherweise hat Scheu personell einige Alternativen. Unter der Woche war zwar Ali Sari etwas angeschlagen. Absagen kassierte Scheu bisher noch nicht. „Ich habe mir abgewöhnt, vor dem Abschlusstraining Gedanken über die mögliche Formation zu machen. Zuletzt gab es zu oft noch Zu- oder Absagen.“ Wieder dabei sind nach aktuellem Stand auch Youngster Julian Rönnefarth und Abwehrspieler Selim Altinsoy. Wichtig für den Fußball-Lehrer ist, „dass wir in Neustadt unser Potenzial abrufen. Zuletzt waren wir diesbezüglich zu oft eine Wundertüte“. Die bislang fehlende Konstanz mache Vorhersagen und Prognosen nahezu unmöglich. Dies zeigten auch die jüngsten Ergebnisse, in denen es Ausschläge in beide Richtungen gab.