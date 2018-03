Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt verspielt 2:0-Führung

Am Ende heißt es 2:2 gegen Offenburger FV

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – Offenburger FV 2:2(2:0). (bs) Eine 2:0-Führung reichte Neustadt nicht, um gegen den Tabellendritten drei Punkte einzufahren. Die Hochschwarzwälder kassierten in der 90. Minute den Ausgleich.

Die Einheimischen setzten die Gäste sofort unter Druck und hatten in der 10. Minute durch Florian Heitzmann die erste Chance. In Minute 38 konnte sich Neustadts Torhüter Manuel Werner erstmals auszeichnen. Fünf Minuten vor der Pause fiel der Neustädter Führungstreffer. Nach einem Freistoß im Mittelfeld segelte der Ball in den Strafraum und wurde von Sam Samma per Kopf weitergeleitet. Der Offenburger Torhüter zögerte mit dem Herauslaufen und gab somit Tobias Gutscher die Möglichkeit, den Ball über ihn hinweg ins Tor zu lupfen. Zwei Minuten späer fiel das 2:0. Sam Samma wurde von Heitzmann angespielt, zog auf und davon und überwand Offenburgs Torhüter Streif mit einem satten Flachschuss.

Nach der Pause bestimmten die Ortenauer das Geschehen und erzielten nach knapp einer Stunde durch Marco Petereit den Anschlusstreffer. Die Gastgeber gerieten nun immer stärker unter Druck und kassierten kurz vor dem Schlusspfiff bei einem Freistoß von Meller Aziz das 2:2. „Die Mannschaft ist natürlich enttäuscht, wenn man erst in der 90. Minute den Ausgleich kassiert. Insgesamt gesehen geht das Unentschieden in Ordnung. Uns bringt der eine Punkt nicht vom Fleck, doch wir werden weiterkämpfen“, sagte Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Tore: 1:0 Tobias Gutscher (40.), 2:0 Sam Samma (42.), 2:1 Marco Petereit (59.), 2:2 Meller Aziz (90.); ZS: 200, SR: Tobias Küchler (Mühlhausen-Ehingen).

FC Neustadt: Werner, Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Mundinger, Falkowski (70. Maier), Katava, R. Schubnell (80. Feger), Samma (88. Eckert).