Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt verliert Spiel und Torjäger Samma

Bittere 1:4-Niederlage beim FC Singen

Fußball-Verbandsliga: FC Singen 04 – FC Neustat 4:1 (3:0): (mab) Bittere Pille für Neustadt: Die Hochschwarzwälder verloren nicht nur das Spiel in Singen klar, sondern auch ihren Torjäger Sam Samma. Er musste nach einer Tätlichkeit vom Platz.

Die Gastgeber begannen schwungvoll und hatten gleich gute Möglichkeiten. In der 20. Minute erzielte Körner mit einem Flachschuss das 1:0. Kurz darauf sah Samma die rote Karte wegen einer Tätlichkeit. In der 31. Minute konnte Körner nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kohli zum 2:0. In der 34. Minute fiel die Vorentscheidung, als Kohli auf 3:0 erhöhte. Die Gästeabwehr bekam an diesem Nachmittag Körner nicht in den Griff und Singens Spielmacher Jeske spielte immer wieder tolle Pässe in die Spitze.

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts legte Spahija zum 4:0 nach, als er einen Konter über Jeske und Kohli frei vor dem Tor abschloss (52.). Die Gastgeber schalteten nun einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis. Man überließ nun den Neustädtern das Mittelfeld, ohne dass die Gäste aber zu klaren Chancen kamen. In der 73. Minute zwang Jeske Neustadts Schlussmann zu einer Glanzparade. Mit einem Sonntagsschuss in den Winkel sorgte Gutscher für den Ehrentreffer (80.). Danach gab es noch zwei Möglichkeiten für Singen, doch es blieb beim verdienten 4:1 Erfolg für die Blau-Gelben. Tore: 1:0 (20. Körner); 2:0 (31. Kohli/FE); 3:0 (34. Kohli); 4:0 (52. Spahija J.); 4:1 (80. Gutscher). bes. Vork: rote Karte (23. Samma/FCN) Tätlichkeit. SR: Wieczorek (Stuttgart), ZS: 220.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn (60. Eckert), Heitzmann, Mundinger (55. Gibba), Falkowski, Katava, Samma, Waldvogel