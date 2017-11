Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt und der Griff nach dem Strohhalm

Hochschwarzwälder Verbandsligist schöpft nach Sieg in Hofstetten wieder Hoffnung. Trainer lobt Rotsünder Schubnell

Fußball-Verbandsliga: (daz) Rund zwei Monate musste der FC Neustadt in der Liga auf einen Sieg warten. Am 16. September feierte die Elf von Trainer Benjamin Gallmann auf eigenem Platz (4:0) den bisher letzten und einzigen Erfolg. Am Sonntag endete die quälend lange Wartezeit. Mit dem 2:1-Sieg beim Schlusslicht SC Hofstetten ergriffen die Hochschwarzwälder den letzten Strohhalm, um nicht frühzeitig als Absteiger festzustehen. „Tabellarisch wirken sich die drei Punkte zwar nicht aus, aber für das Selbstvertrauen war der Erfolg ungemein wichtig. Wir wissen jetzt wieder, wie sich ein Sieg anfühlt“, betont Gallmann.

Allerdings wurde der Erfolg durch den Platzverweis von Ralf Schubnell teuer erkauft. Gallmann macht dem Spieler jedoch keinen Vorwurf, zumal der Akteur mit seinem Handspiel einen Gegentreffer verhinderte und Schlussmann Rick Kiefer den anschließenden Elfmeter parierte. „Ralf ist ein tadelloser Sportsmann. Er kommt jedes Wochenende aus seinem Studienort München zu unseren Spielen. Der Junge wird uns wegen der Sperre sicherlich fehlen“, befürchtet Gallmann. Anderseits zeichnet sich ab, dass am Samstag im Heimspiel gegen Lörrach mit Arne Mundinger zumindest ein Rückkehrer zum Team stößt. Robin Maier und Christian Feger bekamen in Hofstetten nach längerer Pause bereits einen Kurzeinsatz und sind weitere Alternativen.

Nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0 bekam der junge Niklas Eckert von Gallmann ein Sonderlob. „Niklas ist das beste Beispiel, wie sich ein Spieler mit wenig Spielzeit in den Vordergrund schieben kann. Er hat seine Chance genutzt und sollte für andere Spieler ein Vorbild sein, die ebenfalls noch in der zweiten Reihe stehen.“ In der aktuell guten Verfassung sei Eckert ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Ein Schlüssel auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg war der von Kiefer gehaltene Elfmeter. Neustadt hat wieder Selbstvertrauen gewonnen, doch auch Gallmann weiß: „Es war nur ein kleiner Schritt.“ Die nächsten drei Partien werden zeigen, ob das Fünkchen Hoffnung neue Nahrung erhält. Mit den Partien gegen die beiden Aufsteiger Lörrach und Radolfzell stehen zwei Heimspiele in Folge an. Diese Chance müssen die Hochschwarzwälder nutzen. Sonst erlischt das Flämmchen wieder.