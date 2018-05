Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt spielt erneut glücklos

1:4-Niederlage gegen Denzlingen

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FC Denzlingen 1:4 (1:2) – (bs) Der FC Neustadt, der bereits als Absteiger feststeht, war dem FC Denzlingen über lange Zeit ebenbürtig, doch in den entscheidenden Phasen erzielten die Gäste die Tore. Denzlingen nahm sofort das Heft in die Hand. Die erste Möglichkeit hatten allerdings die Einheimischen. In der 6. Minute traf Tobias Gutscher den Ball nicht richtig und hämmerte die Kugel knapp über das Tor. Danach übernahmen wieder die Gäste das Geschehen. In der 15. Minute hatte der freistehende De Antonio keine Mühe, den Führungstreffer für Denzlingen zu erzielen. Doch Neustadt hielt dagegen. Nur drei Minuten später erzielte Markus Tritschler den vermeintlichen Ausgleich, doch der gut leitende Schiedsrichter gab den Treffer wegen Abseits nicht. In Minute 24 war es aber soweit: Sam Samma erzielte mit einem Freistoß aus 20 Metern den Ausgleich. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn Neustadts Torhüter Rick Kiefer verursachte einen Foulelfmeter. Diese Chance ließ sich Rino Saggiomo nicht entgehen und erzielte das 1:2. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Vier Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als die Denzlinger durch Erdem Bayram auf 1:3 stellten. Trotz des Zweitore-Rückstandes gaben die Neustädter nicht auf. Besonders Tobias Gutscher und Markus Tritschler taten sich in dieser Phase hervor. Auch der unermüdliche Ralf Schubnell gab alles im Mittelfeld, doch ein Treffer wollte nicht fallen. Die Abwehr der Gäste ließ kaum eine Chance für die Neustädter zu. Auch waren die Zuspiele sehr oft ungenau und so hatten die Hausherren lediglich noch eine große Möglichkeit durch Tobias Gutscher, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch der Schuss aus 16 Metern wurde vom Gästetorhüter zur Ecke abgewehrt. Auch die Gäste hatten noch Möglichkeiten, ihr Torkonto zu erhöhen. Eine davon verwerteten sie in der 77. Minute nach einem Angriff über die linke Seite. Die Flanke verwertete der völlig freistehende Christian Dichtel zum 1:4. Danach hatten wiederum die Neustädter Möglichkeiten, einen Treffer zu erzielen. Eine davon hatte Tobias Gutscher. Er drang in den gegnerischen Strafraum ein, umspielte einige Denzlinger, doch sein Schuss war eine sichere Beute des Torhüters. Kurz vor Schluss hatte er nochmals eine Chance, doch sein Lupfer über den Gästekeeper hinweg prallte an die Querlatte. So blieb es letztlich beim verdienten Sieg der Gäste aus Denzlingen. Tore: 0:1 Antonio De Merchan (15.), 1:1 Sam Samma (21.), 1:2 Rino Saggiomo (25. FE), 1:3 Erdem Bayram (49.), 1:4 Christian Dichtel (77.). SR: Renner (Meßkirch); ZS: 120.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Weerakkody ( 74. Niklas Eckert), Bruhn, Heitzmann, Tritschler (65. Feger), Katava (80. Gibba), Schubnell, Samma, Waldvogel (78. Maier).