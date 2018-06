regionalsport schwrzwald FC Neustadt nun sogar Schlusslicht

Verbandsligist unterliegt im letzten Spiel

Fußball-Verbandsliga. FV Lörrach-Brombach – FC Neustadt 2:1 (0:0). In Lörrach gab es am Sonntag viele Präsente, lobende Worte, innige Umarmungen und Blumensträuße. Nur einer ging bei der ganzen Zeremonie leer aus: der FC Neustadt. Dabei war es auch für Neustadt eine Abschiedsvorstellung in der Verbandsliga. Da am letzten Spieltag auch das bisherige Schlusslicht Hofstetten seine Partie gewann, steigen die Hochschwarzwälder nun als Letzter ab. "Das passt zur ganzen Saison“, sagte FCN-Trainer Benjamin Gallmann.

Die Neustädter gestalteten die erste Halbzeit offen und hatten Chancen. Josip Katava (40.) traf mit seinem Schuss das Außennetz. Auch nach dem 0:2-Rückstand (72.) gab sich der Absteiger nicht auf. Sam Samma verkürzte per Strafstoß (79.) und in der Nachspielzeit hatte Ralf Schubnell den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Schuss landete an der Querlatte. „In solchen Momenten fehlt die letzte Konsequenz, die Kraft ist nicht mehr vorhanden“, resümierte Gallmann.

Die zwei Spielzeiten in der Verbandsliga endeten für die Neustädter mit einer Niederlage. „Es waren viele schöne Spiele, vor allem in der ersten Saison“, blickte Gallmann zurück. Das zweite Jahr habe viel Nerven und Kraft gekostet, doch „es war ein interessantes Abenteuer“. Bei 15 Punkten könne man derweil nicht von fehlendem Glück sprechen, "Es ist das Resultat eines gerechten Abstiegs“, ergänzte der Trainer.

Dem Sportsgeist nicht ganz gerecht wurde die Nachspielzeit. Nach Schubnells Großchance verabschiedete der Gastgeber seinen Kapitän, allerdings ohne Auswechslung. Die Gastgeber ließen ihn kurzerhand auf dem Feld durchs Spalier gehen. Mitten in ihrer Aufholjagd waren die Gäste zu Statisten degradiert. Verdient hatten die Neustädter Fußballer solch ein Prozedere nicht. Tore: 1:0 Mayer (54.), 2:0 Nickel (72.), 2:1 Samma (79./FE). Schiedsrichter: Paßlick (Gengenbach). ZS: 220.

FC Neustadt: Kiefer (62. Werner), Gutscher, Papa, Bruhn, Mundinger, Falkowski, Maier (64. Eckert), Katava (62. Heitzmann), Schubnell, Samma (82. Gibba), Waldvogel.