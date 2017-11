Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt muss nachlegen

Verbandsligist empfängt im Jahnstadion Aufsteiger FV Lörrach-Brombach

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FV Lörrach-Brombach (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Zum Abschluss der Vorrunde messen sich die Hochschwarzwälder mit einem bärenstarken Aufsteiger, der bereits 25 Punkte auf dem Konto hat. „Für mich war Lörrach schon vor der Saison kein Abstiegskandidat. Die Elf wurde mit klarem Vorsprung Meister der Landesliga und hat viel Qualität im Kader. Dennoch kann es für uns nur ein Ziel geben: Drei Punkte. Selbst ein Zähler wäre zu wenig“, sagt FCN-Trainer Benjamin Gallmann.

Auch wenn spielerisch viele Wünsche offenblieben, so hat der jüngste Sieg der Neustädter in Hofstetten der Mannschaft einige neue Impulse gegeben. „Die Stimmung im Training war diese Woche deutlich besser. Wir sind dennoch gut beraten, nicht in Euphorie zu verfallen. Der Erfolg kann nur ein erster kleiner Schritt gewesen sein. Noch wertvoller wird der Sieg in Hofstetten, wenn wir gegen Lörrach nachlegen“, ergänzt Gallmann. Der Mannschaft helfen gegenwärtig nur Siege und da hat die Gallmann-Elf bis zur Winterpause noch drei Möglichkeiten.

Schmerzlich vermisst wird in Neustadt der erfahrene Ralf Schubnell, der in Hofstetten die Rote Karte sah und zwei Spiele pausieren muss. Um die Lücke zu schließen, kann Gallmann auf zwei Rückkehrer bauen. Arne Mundinger und Amadou Gibba stehen wieder zur Verfügung. Zudem wird Student Steffen Ketterer für die Partie anreisen. Weiterhin pausiert Kapitän Fabian Papa nach seiner Verletzung. „Fabian hat das Training wieder aufgenommen, traut sich aber einen Einsatz noch nicht zu. Er trifft die Entscheidung. Vielleicht klappt es in der nächsten Woche“, ist Gallmann zuversichtlich.

Gallmann hat den kommenden Gegner einmal gesehen. Es war die Partie beim Freiburger FC, als Lörrach bei der 1:7-Niederlage chancenlos war. „Die Lörracher sind natürlich deutlich besser. Wir sollten ihnen die Spielfreude nehmen“, ergänzt Gallmann. Geschehen soll das, indem die Neustädter die Räume eng machen, die Abstände zwischen den Reihen gering halten und den Spielaufbau der Gäste stören. Ebenso wichtig wird es sein, die eigenen Chancen besser zu nutzen. Da sündigten die Neustädter im bisherigen Saisonverlauf, was auch ein Grund für den vorletzten Tabellenplatz ist.