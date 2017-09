regionalspprt schwarzwald FC Neustadt mit Samma-Gala

Klarer Sieg gegen Kuppenheim

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV 08 Kuppenheim 4:0 (1:0). (bs) Die Hochschwarzwälder feierten gegen Kuppenheim den ersten Saisonsieg. Überragender Spieler auf dem Platz war Neustadts Torjäger Sam Samma, der drei Treffer erzielte. In der 11. Minute brachte Samma die Gastgeber mit einem Schuss aus 16 Metern mit 1:0 in Führung. Die Einheimischen kamen über Tobias Gutscher und Ralf Schubnell immer wieder gefährlich über die Außen. Die letzte Möglichkeit vor der Halbzeit hatten die Gäste, doch diese wurde von Neustadts Torhüter Rick Kiefer bereinigt.

In der zweiten Halbzeit machten die Kuppenheimer mehr Druck, waren vor dem gegnerischen Tor aber zu harmlos. Die Abwehr des FC Neustadt um Ranil Weerakkody und Fabian Papa stand gut und ließ kaum einen Torschuss zu. Die Neustädter wiederum kamen durch schnell vorgetragene Angriffe immer wieder vor das Gästetor. Allerdings dauerte es bis zur 75. Minute, ehe der zweite Treffer für die Blauen fiel. Samma kam an der Strafraumgrenze frei zum Kopfball und ließ Kuppenheims Torhüter keine Chance. Fünf Minuten später erzielte Samma mit einem weiteren Kopfball seinen dritten Treffer. Zu guter Letzt fabrizierten die Gäste noch ein Eigentor. Ein ungenauer Rückpass von Denis Kolasinac trudelte in Minute 82 am Kuppenheimer Torhüter vorbei ins eigene Netz. Tore: 1:0 Sam Samma (11.), 2:0 Sam Samma (75.), 3:0 Sam Samma (80.), 4:0 Denis Kolosinac (82.) Eigentor. ZS: 120. SR: Stefan Ebe (Friedrichshafen).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher (77. Mundinger), Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Falkowski, R. Schubnell (67. Katava), D'Antino (87. Gibba), Samma (82. Rosenstiel), Waldvogel.