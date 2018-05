regionalsport schwarzwald FC Neustadt hält wieder lange mit

Verbandsligist unterliegt SV Endingen

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Endingen 1:3 (1:1). (bs/daz) Wieder einmal schnupperte der FC Neustadt an einem möglichen Punktgewinn und musste schließlich doch mit leeren Händen vom Platz gehen. Eine Halbzeit in Unterzahl agierend, wehrten sich die Hochschwarzwälder aufopferungsvoll, bevor sie in der Schlussphase doch noch zwei Treffer kassierten.

Die Partie begann für die Neustädter gut. Miundinger zog kraftvoll davon und wurde im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Samma sicher. Fortan sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber zunächst keine weiteren Tore. Das änderte sich in Minute 36, als es den zweiten Elfmeter gab. Diesmal für Endingen und ebenso berechtigt wie der erste Strafstoß. Vorausgegangen war ein Neustädter Foul an einem Gästespieler. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff wurde es hektisch. Neustadt wehrte einen Angriff ab. Schnell kam der Ball zu Heitzmann, der in Richtung Endinger Tor marschierte. An der Mittellinie pfiff der Schiedsrichter den Angriff ab. Erst protestierte Heitzmann, dann Weerakkody. Beide sahen den gelben Karton und Weerakkody sogar noch gelbrot.

Endingen nutzte nach dem Seitenwechsel die personelle Überzahl und hatte nun mehr vom Spiel. Die Gäste kombinierten und ließen den Ball laufen. Neustadt verteidigte unter Druck lange sehr gut, doch mit dem 1:2 drei Minuten vor Schluss war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit fiel auch noch das 1:3. Tore: 1:0 (13./FE) Samma, 1:1 (36./FE) Torres, 1:2 887.) Ties, 1:3 (90+1.) Einecker, bes. Vork.: GR Weerakkody (45./Neustadt), SR: Schmidt (Ortenberg); ZS: 90.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Mundinger, Tritschler (46. Kapetanovic), Feger, Samma, Waldvogel.