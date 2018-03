Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt hadert mit Schiedsrichter

Unglückliche Heimniederlage gegen Stadelhofen

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Stadelhofen 2:3 (1:2) (se) Neustadt kassierte im ersten Punktspiel nach der Winterpause eine Niederlage und haderte nach dem Schlusspfiff mit dem Schiedsrichter. In der 26. Minute kam ein Gästespieler im Strafraum zu Fall. Er soll dem Referee zufolge von Neustadts Torhüter Rick Kiefer zu Fall gebracht worden sein. Eine zweifelhafte Entscheidung. Den fälligen Elfmeter verwandelte Valon Salihu zur Gästeführung. Nachdem sich Rick Kiefer nochmals lautstark über den Strafstoß beschwert hatte, wurde er mit der gelb-roten Karte vom Platz geschickt. Für Christian Feger kam Ersatztorhüter Manuel Werner ins Spiel. Mit einem Mann mehr erzielten die Gäste durch Nico Schwab das 0:2. In der 39. Minute verkürzten die Hochschwarzwälder durch einen Foulelfmeter von Sam Samma auf 1:2. Florian Heitzmann war im Strafraum gefoult worden.

In der zweiten Halbzeit drängten die Neustädter trotz Unterzahl auf den Ausgleich. Je länger das Spiel dauerte umso härter wurde es. Dabei traf der Schiedsrichter einige umstrittene Entscheidungen. In der 84. Minute gelang Samma der 2:2-Ausgleich. Kurz vor Schluss erhielten die Gäste an der Strafraumgrenze einen Freistoß. Während die Neustädter noch die Mauer stellten, schnappte sich Valon Salihu den Ball und schoss ihn ins Tor, obwohl der Schiedsrichter den Freistoß noch nicht freigegeben hatte. Alle Proteste der Neustädter halfen nichts, der Treffer zum 2:3 zählte.Tore: 0:1 (26.) Salihu, 0:2 (33.) Schwab, 1:2 (39. FE) Samma, 2:2 (84.) Samma, 2:3 (88.) Salihu. SR: Philipp Schlegel (Unterstadion); ZS: 150; Bes. Vork.: Gelb-Ror Kiefer.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Bruhn, Heitzmann, Kapetanovic (72. Weerakkody), Mundinger, Feger (27. Werner), Katava (82. Maier), R. Schubnell, Samma