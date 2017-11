FC Neustadt darf wieder hoffen

Fußball-Verbandsliga: SC Hofstetten – FC Neustadt 1:2 (0:1). (daz) Als letzte Ausfahrt hatte Neustadts Trainer Benjamin Gallmann die Partie seiner Elf beim Tabellenletzten im Vorfeld bezeichnet. Bei einer Niederlage wäre wohl schon bei Saison-Halbzeit jegliche Hoffnung auf den Klassenerhalt dahin gewesen. Aber die Hochschwarzwälder nutzten die Chance. Die Elf bleibt zwar Vorletzter, hat aber jetzt immerhin die zweistelligen Punktezahlen erreicht.

Die Partie beim sieglosen Schlusslicht begann aus Sicht der Gäste ideal. Schon der erste richtige Angriff brachte die Führung. Ein Freistoß von Dominic D’Antino segelte in den Strafraum der Gastgeber. Tobias Gutscher erfasst als erster Spieler die Situation und vollendete in Minute 6 zum 0:1. Besser hätte das Spiel für Neustadt nicht beginnen können. Sofort versuchten die Gäste nachzulegen, vergaben jedoch durch Sam Samma und erneut Gutscher gute Möglichkeiten. Neustadt hatte bereits in der Phase deutlich mehr vom Spiel und auch die bessere Spielanlage. Die Mannschaft agierte couragiert und engagiert.

Nach dem Seitenwechsel folget der Dämpfer. In Minute 58 blockte Ralf Schubnell einen Schuss der Gastgeber auf der Torlinie mit der Hand ab. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Der Ausgleich und möglicherweise ein Kippen der Partie drohte. Hofstettens Kapitän Nico Obert traf den Elfmeter – und scheiterte an Neustadts Schlussmann Rick Kiefer. Die Aktion gab neues Selbstvertrauen und nur acht Minuten später folgte das 0:2. Einen Eckball verlängerte Christoph Bruhn auf Niklas Eckert, der aus kurzer Distanz die Neustädter Führung verdoppelte.

Noch aber gab sich Hofstetten nicht geschlagen. Drei Minuten nach dem 0:2 folgte der erste Treffer der Gastgeber. Mathias Schilli überwand Kiefer. Neustadt schüttelte sich kurz und erarbeitete sich Chancen, die erneut nicht genutzt wurden. Der Sieg geriet indes nicht mehr in Gefahr. Tore: 0:1 Gutscher (6.), 0:1 Eckert (66.), 1:2 Schilli (69.); ZS: 250; bes. Vork.: Rote Karte: Schubnell (58./Neustadt); SR: Bartschat (Müllheim).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Bruhn, Heitzmann, Falkowski, Katava, Eckert, Schubnell, D’Antino (63. Feger), Waldvogel, Samma (79. Maier).