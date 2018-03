Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Zwei grausame Erlebnisse"

Hochschwarzwälder Verbandsligist kassiert gegen Offenburg erneut späten Gegentreffer und einen moralischen Dämpfer

Fußball-Verbandsliga: (daz) Wie schon vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Stadelhofen (2:3) kassierte die Mannschaft des FC Neustadt auch gegen den Offenburger FV beim 2:2-Unentschieden einen Gegentreffer in Minute 90. Und erneut war es ein Freistoß, der den Hochschwarzwäldern zwei zusätzliche Punkte nahm. „Das ist sehr ärgerlich, gerade weil es eine ähnliche Spielsituation wie gegen Stadelhofen war. Es sind zwei grausame Erlebnisse“, resümiert FCN-Trainer Benjamin Gallmann.

Wie schon oft in der Saison, präsentierte sich Neustadt gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel nahezu gleichwertig. Über 40 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe und dann schlugen die Hochschwarzwälder binnen weniger Sekunden sogar zweimal zu. Die 2:0-Pausenführung weckte Hoffnungen auf den dritten Saisonsieg. Daraus wurde nichts, weil sich die Elf wieder um den verdienten Lohn brachte. „Über 90 Minuten gesehen geht das Ergebnis in Ordnung, denn Offenburg hat uns vor allem nach dem Seitenwechsel mächtig unter Druck gesetzt. Allerdings ist der Zeitpunkt der Gegentreffer deprimierend“,so Gallmann. Ihm war jedoch nicht entgangen, dass seine Elf in den letzten 20 Spielminuten mehrfach wackelte, aber stehen blieb, bevor es den nächsten Nackenschlag setzte.

Gefreut hat sich Gallmann, wie mutig und entschlossen seine Elf gegen den Tabellendritten begann. „Wenn du mit elf Punkten in so eine Partie gehst, ist das nicht selbstverständlich. Es zeigt aber, dass die Mannschaft intakt ist, denn den Tabellenstand haben wir längst ausgeblendet“, so Gallmann. Er will einmal mehr die zahlreichen positiven Dinge aus der Partie mitnehmen, denn Ostern steht bereits das dritte Heimspiel in Folge an. Auch der 1. FC Rielasingen-Arlen verkörpert eher das Spitzenniveau der Liga. „Es geht für uns jetzt in erster Linie darum, kleine Erfolge zu feiern. Wir haben gegen Offenburg nicht viel falsch gemacht und werden auch gegen Rielasingen unsere Chancen bekommen“, ist sich Gallmann sicher. Er hofft, dass seine Spieler den erneuten Dämpfer schnell wegstecken. Bei zwölf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz gehe es allein darum, sich wieder einmal ein Erfolgserlebnis zu verschaffen.