Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Wir verfallen nicht in Panik"

Verbandsligist aus dem Hochschwarzwald wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg

Fußball-Verbandsliga: (daz) Bereits vor den beiden Spielen in Offenburg und Rielasingen-Arlen war allen im Lager des FC Neustadt klar, dass das bisherige Punktekonto kaum entscheidend anwachsen wird. In Offenburg (3:3) gab es einen überraschenden Zähler, in Rielasingen-Arlen (0:2) indes keinen. „Ein Punkt aus den zwei Spielen sehe ich nicht so dramatisch. In die prekäre Lage sind wir gekommen, weil wir in den Partien zuvor gegen Mannschaften aus unserer Tabellenhälfte nicht gepunktet haben“, analysiert Trainer Benjamin Gallmann.

Nur 19 Tage nach der 0:4-Heimniederlage im Pokal gegen Rielasingen-Arlen trafen sich beide Teams am Sonntag wieder. Nach den nackten Zahlen zu urteilen verkaufte sich Neustadt diesmal besser. Aus dem Spiel heraus traf der favorisierte Gastgeber nicht. „Beiden Gegentreffern gingen Freistöße voraus. Diese Situationen müssen wir besser verteidigen“, nimmt Gallmann als Erkenntnis mit. Seine Elf habe in den 90 Minuten sehr gut verteidigt und hatte, was vorher kaum zu erwarten war, sogar erstklassige Chancen. Mehr als ein Pfostentreffer von Tobias Gutscher kam jedoch nicht heraus.

Beobachter der Partie mussten sich vor allem in den ersten 20 Minuten Sorgen um die Hochschwarzwälder machen. Rielasingen stürmte und drängte auf eine schnelle Spielentscheidung. „Da haben wir unsere Ordnung etwas vermissen lassen. Danach und auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit lief es deutlich besser“, so Gallmann, der aus der Partie durchaus auch einige gute Ansätze mitnahm, die Hoffnung für die kommenden Aufgaben machen.

Ansetzen wird Gallmann in dieser Trainingswoche an einigen Flüchtigkeitsfehlern, die seiner Elf noch immer unterlaufen und die für den Trainer am ehesten abzustellen sind. „Zwei Punkte aus sechs Spielen sind unbefriedigend“, mahnt Gallmann.

Noch verfallen die Hochschwarzwälder nicht in Panik, doch in den kommenden Partien gegen die in tabellarischer Nähe befindlichen Mannschaften aus Kuppenheim und Singen sollte möglichst die Maximalpunktzahl her. Schließlich lässt sich eine Aufholjagd wie in der vergangenen Verbandsliga-Saison, als die Neustädter die ersten acht Partien ohne Punkte blieben, nicht jedes Jahr wiederholen.