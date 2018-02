Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Verbandsliga-Spiel vor Absage

Geplante Nachholpartie gegen FC Radolfzell stark gefährdet

Fußball-Verbandsliga: (daz) Mit einem Heimspiel sollte der FC Neustadt am Samstag gegen den FC Radolfzell in die zweite Saisonhälfte starten. Daraus wird wohl nichts. „Wir haben eine Eisdecke auf dem Platz, die bei den Minusgraden verständlicherweise nicht schmilzt. Aller Voraussicht nach werden wir nicht spielen. Es muss jetzt eine Entscheidung her“, sagt Rolf Eckert, sportlicher Leiter der Neustädter. Er hat schon am Dienstag den Staffelleiter informiert, wartet aber noch auf eine Antwort. Daher ist das Nachholspiel auch noch nicht offiziell abgesagt.