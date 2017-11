Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Nur ein Sieg hilft uns weiter

Auswärts in Denzlingen gefordert. Wichtige Spieler werden ausfallen

Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – FC Neustadt (Samstag, 14.30 Uhr). (ms) Neustadts Trainer Benjamin Gallmann findet vor dem Auswärtsspiel in Denzlingen klare Worte. „Nur ein Sieg bringt uns in unserer aktuellen Situation weiter. Ein Punkt hilft nicht, uns aus dem Tabellenkeller zu befreien“, betont der Trainer. Dennoch will Gallmann auf seine Mannschaft keinen Druck ausüben. „Nach dem unglücklichen 2:2 gegen Bad Dürrheim am vergangenen Spieltag war die Stimmung in der Mannschaft gedrückt. Ich hoffe, dass die Spieler am Samstag Mut und Lockerheit mitbringen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Dass Denzlingen genauso wie die Neustädter im Abstiegsschlamassel steckt, spielt für den Trainer nur eine untergeordnete Rolle. Gallmann: „Wir haben in dieser Saison in 13 Spielen erst einen Sieg eingefahren. Es ist derzeit zweitrangig, gegen wen wir die Punkte einfahren. Wir sind unter Zugzwang und müssen abliefern.“ Die Breisgauer stehen mit 14 Punkten auf ebenjenem Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte Neustadt bis auf vier Zähler auf den Abstiegskonkurrenten aufschließen.

Sorgen bereitet dem Übungsleiter zudem die angespannte Personallage. Gallmann wird in Denzlingen auf vier wichtige Leistungsträger verzichten müssen. Abwehrchef Christoph Bruhn verweilt noch im Urlaub, Fabian Papa fehlt wegen eines Handbruchs weiterhin für unbestimmte Zeit. Zudem sind Dominic D’Antino (beruflich) und Stefan Ketterer (Studium) verhindert. Gallmann: „Das sind schwerwiegende Ausfälle unseres Stammpersonals. Nun müssen die anderen Spieler abliefern.“

Die Denzlinger feierten am Mittwoch mit dem 5:0-Sieg gegen Pfullendorf im Verbandspokal ein Erfolgserlebnis. Den Kräfteverschleiß der Englischen Woche erachtet Gallmann nicht als Vorteil für seine Mannschaft: „Denzlingen hat durch den Einzug ins Pokalhalbfinale Selbstvertrauen getankt. Dies hält sich mit der Zusatzbelastung die Waage.“