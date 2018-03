Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Nach der Pause gleich ein Brocken

Offenburger FV kommt mit viel Selbstvertrauen

Fußball, Verbandsliga: FC Neustadt – Offenburger FV (Samstag, 15.30 Uhr). Das Spiel der Neustädter am vergangenen Sonntag beim 1. SV Mörsch fiel aufgrund des Wintereinbruchs aus. „Die Absage hat unserem Spielrhythmus eher geschadet“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann und ergänzt: „Nach dieser Pause gleich gegen einen Gegner wie Offenburg zu spielen, ist nicht einfach.“

Gallmann bezeichnet die Offenburger speziell nach der verrückten Aufholjagd gegen Bad Dürrheim als harten Brocken. Gallmann: „Sie werden mit viel Selbstvertrauen im Gepäck anreisen. Aber auch wir müssen uns nicht verstecken und sind ein unbequemer Gegner.“ Der Verein aus der Ortenau spielt nach Meinung des Neustädter Trainers offensiv sehr variabel und ist in der Breite gut aufgestellt. Gallmann: „Die Offenburger besitzen viel Qualität und haben Oberliga-erfahrene Akteure in ihren Reihen.“ Was Gallmann zufolge für Neustadt spricht, sei der Aspekt, dass seine Mannschaft gegen die Topmannschaften der Liga bislang stets gut ausgesehen hat. Auch im Hinspiel gegen den OFV war dies der Fall. Gallmann: „Das 3:3-Unentschieden war zwar etwas glücklich, denn Sam Samma erzielte den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Den Zähler hatten wir uns aber trotzdem redlich verdient.“

Gegen den Tabellenvierten wird Neustadts Kapitän Sascha Waldvogel fehlen. Torhüter Rick Kiefer ist gesperrt und Dominic D’Antino beruflich verhindert. Keine sonderlich guten Vorzeichen für die Hochschwarzwälder.