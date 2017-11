Fußball-Verbandsliga FC Neustadt: Kein Blick mehr auf die Tabelle

Hochschwarzwälder empfangen den FC Auggen.

FC Neustadt – FC Auggen (Samstag, 14.30 Uhr).

Die Neustädter haben die zuletzt schwache Leistung beim Spiel in Denzlingen (0:5) intensiv ausgewertet und besprochen. Jetzt sind die Spieler gefordert, den Worten Taten folgen zu lassen. "Mich stimmt zuversichtlich, dass alle sehr einsichtig und selbstkritisch waren. Klar ist, dass wir so in der Liga nicht konkurrenzfähig sind. Diesen schwachen Eindruck gilt es zu korrigieren. Wir müssen Charakter zeigen", fordert Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

An den Gegner haben die Hochschwarzwälder nicht die besten Erinnerungen. In der vergangenen Saison gab es eine 0:1-Niederlage, wobei der Treffer Sekunden vor dem Abpfiff fiel. Im Rückspiel gab es ein eher schmeichelhaftes 1:1. "Auggen ist seitdem nicht schwächer geworden. Die Mannschaft ist deutlich besser, als es Rang neun vermuten lässt und wird sicherlich noch ganz ins Vorderfeld der Tabelle rücken", ergänzt Gallmann. Allerdings spiele es für ihn keine Rolle, wo der Gegner in der Tabelle steht und welche Perspektiven er hat. Neustadt braucht Punkte, drei im besten Fall. Gallmann hat seinen Spielern empfohlen, nicht mehr auf die Tabelle zu schauen – bei erst einem Saisonsieg und mageren sieben Punkten verständlich.

Improvisieren muss Gallmann bei der Aufstellung. Nur zu gern würde er einigen Spielern eine schöpferische Pause gönnen, doch die Personalsituation lässt das nicht zu. Aus dem Kader der vergangenen Woche fallen mit Robin Maier, Arne Mundinger und Ralf Schubnell gleich drei Spieler aus. Auch auf Stefan Ketterer und Fabian Papa kann Gallmann nicht setzen. Somit ist nahezu sicher, dass Tobias Falkowski in die Anfangsformation rücken wird. Wer außerdem noch beginnen wird, ist offen. "Wir werden zwei oder drei Spieler aus der zweiten Mannschaft mit auf die Bank nehmen", kündigt Galmann an. Einen eigenen Einsatz schließt der Coach weiterhin aus. "Das ist kein Thema." Außerdem spiele es keine Rolle, wer alles im Kader ist. Alle stehen Gallmann zufolge in der Pflicht, den zweiten Saisonsieg folgen zu lassen, zumindest aber eine Leistung zu zeigen, die wieder Hoffnung für die Zukunft macht. Nur wenn die gelingt, lebt die Neustädter Minimalchance. Ansonsten kann der Verein wohl schon an Weihnachten für die Landesliga planen.