Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: Fabian Papa fällt fünf Wochen aus

Hochschwarzwälder Verbandsligist gastiert beim SV Endingen

Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Viel Lob kassierte der FC Neustadt nach der couragierten Leistung gegen den Freiburger FC. Punktemäßig veränderte sich jedoch nichts. Die Hochschwarzwälder stecken mit sechs Zählern weiterhin in Abstiegsgefahr. Ausgerechnet jetzt geht es zu einer Mannschaft, die bisher auf eigenem Platz noch ohne Niederlage ist, Neustadt hingegen ohne Auswärtssieg.

"Wir sollten an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Freiburg anknüpfen. Leider war es in der Vergangenheit jedoch so, dass starken Leistungen eher schwächere folgten. Meine Jungs haben jetzt die Chance, diesen Eindruck zu widerlegen", sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Er hat unter der Woche nichts am Training geändert. "Ich bin weiterhin von unseren Trainingsinhalten überzeugt. Jetzt extreme Dinge zu machen, würde eher zu einer Verunsicherung führen und die brauchen wir nicht", ergänzt Gallmann.

Aus der Neustädter Vierer-Abwehrkette fallen zwei Säulen heraus. Fabian Papa wird nach seinem Handbruch am vergangenen Sonntag wohl fünf Wochen fehlen. Zudem steht auch Christoph Bruhn nicht zur Verfügung. Gallmannn ist als Baumeister einer neuen Kette gefragt. Niclas Eckert könnte die Rolle spielen, hat aber Trainingsrückstand und noch keine Minute gespielt. Wahrscheinlicher ist, dass Arne Mundinger eine Lücke schließt. Gallmann: "Egal, wie wir auch umstellen, wir reißen an anderer Stelle wieder ein Loch." Einen eigenen Einsatz schließt er aus, auch wenn Gallmann zuletzt auf dem Spielerbogen stand. Offen ist zudem, ob Stefan Ketterer zur Verfügung steht.