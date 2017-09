Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Es ist mental nicht einfach"

Hochschwarzwälder gegen Kuppenheim unter Zugzwang

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Kuppenheim (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Sechs Spieltage sind in der Liga absolviert und der FC Neustadt wartet immer noch auf den ersten Sieg. Nach bislang zwei Punkteteilungen droht die Elf den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Die Gäste haben bereits vier Zähler mehr auf der Habenseite, dürften jedoch nach zuletzt vier Niederlagen in Folge (3:13 Tore) auch nicht gerade mit breiter Brust anreisen.

In der vergangenen Saison erlebten die Zuschauer im Jahnstadion zwischen beiden Teams ein ungewöhnliches Spiel. Neustadt führte bereits klar mit 3:0, ließ dann den 3:3-Ausgleich zu und ging letztlich dennoch mit einem 5:3-Erfolg vom Platz. „Dieses Spiel hat gezeigt, was mit einer tollen Moral machbar ist. Aktuell gibt es sicherlich wieder einige Parallelen. Wir müssen uns, wie damals, aufrappeln und das Spiel gewinnen“, fügt Gallmann an.

Der Saisonstart hat in Neustadt keinen glücklich gemacht. Aber noch ist für Gallmann nichts verloren. „Natürlich liegen wir am Boden und werden als einer der ersten Abstiegskandidaten gehandelt. Wir selbst haben jedoch die Chance, aus der unbefriedigenden Situation herauszukommen. Ein Punkt ist für uns zu wenig. Mental ist die Ausgangslage sicherlich nicht einfach, aber wir haben erfahrene Spieler in unseren Reihen, die damit umgehen können.“ Gallmann fordert, Charakter zu zeigen, wieder die einfachen Dinge zu machen und Spiele zu gewinnen. „Das sind keine Durchhalteparolen. Die Mannschaft hat das Leistungsvermögen, um am Samstag die Wende einzuleiten. Nach den guten Trainingseindrücken im Verlauf dieser Woche habe ich großes Vertrauen in mein Team.“

Kuppenheim hat Gallmann in jenen Spielen gesehen, als die Elf siegte. Er erwartet einen Gast, der gleichfalls etwas angeschlagen, aber auch gefährlich ist. Klar scheint, dass die Neustädter das Spiel werden machen müssen. Da passt es gut, dass Tobias Gutscher wieder im Kader ist und wohl auch Dominic D’Antino, den zuletzt eine Magen-Darm-Grippe stoppte.